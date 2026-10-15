[GALLERY] Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 9/2026, Hyundai Venue góp mặt

Thị trường ôtô Việt Nam đã tăng trưởng tích cực trong tháng 9/2026 sau khi tháng 7 Âm lịch đi qua. Tuy nhiên, danh sách ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng 9 vừa qua lại vẫn bao gồm những gương mặt thân quen như Ford Mustang Mach-E, Isuzu mu-X, Hyundai Elantra, Suzuki Jimny hay Hyundai Venue.

1. Ford Mustang Mach-E: 3 xe ﻿Trong tháng 9/2026 vừa qua, người Việt chỉ mua đúng 3 chiếc Ford Mustang Mach-E thuần điện, giữ nguyên như tháng liền trước. Trong khi đó, doanh số cộng dồn trong 9 tháng đầu năm của mẫu ôtô điện này chỉ dừng ở mức 82 xe. Nguyên nhân là bởi mẫu xe này có giá cao và không có hệ thống trạm sạc công cộng phủ rộng khắp cả nước, gây bất tiện cho người dùng.

2. Isuzu mu-X: 4 xe ﻿Vị trí thứ 2 trong top 10 ôtô ế nhất Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục thuộc về Isuzu mu-X. Mẫu xe này bán ra 4 chiếc, giảm 33,3%. Doanh số tích lũy trong 9 tháng đầu năm 2026 của Isuzu mu-X đạt 398 xe. suzu mu-X kén khách ở Việt Nam do điểm yếu về thiết kế và thương hiệu. Ngoài ra, giá bán của mẫu SUV hạng trung này cũng chưa thực sự hấp dẫn, dao động từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng.

3. Hyundai Elantra: 16 xe ﻿Đứng phía sau Isuzu mu-X là Hyundai Elantra. Doanh số của mẫu xe Hàn Quốc này dừng ở con số 16 chiếc, tăng trưởng 14,2%. Con số này đưa doanh số tích lũy từ đầu năm đến nay của Hyundai Elantra lên 248 chiếc. Elantra là mẫu xe đã lâu chưa được nâng cấp về mặt thiết kế và trang bị. Bên cạnh đó, xe còn bị tác động bởi tình trạng thất thế của phân khúc sedan hạng C ở thị trường Việt Nam.

4. Toyota Avanza Premio: 25 xe ﻿Mẫu xe đứng ở vị trí thứ 4 trong top 10 ôtô bán kém nhất Việt Nam trong tháng 9/2026 là Toyota Avanza Premio. Doanh số của mẫu xe này giảm nhẹ 3,8% xuống còn 25 chiếc. Doanh số cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay của Toyota Avanza Premio cũng chỉ đạt 513 xe, khá khiêm tốn so với những đối thủ khác trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam.

5. Toyota Land Cruiser Prado: 31 xe Toyota Land Cruiser Prado bán ra 31 xe, không tăng, không giảm so với tháng liền trước. Doanh số cộng dồn trong 9 tháng đầu năm của Toyota Land Cruiser Prado đạt 263 xe. Không có gì bất ngờ khi Toyota Land Cruiser Prado bán kém ở thị trường Việt Nam vì xe sở hữu giá bán lên đến 3,46-3,48 tỷ đồng. Đó là chưa kể đến việc xe thường xuyên rơi vào tình trạng cung không đủ cầu tại đại lý.

5. Toyota Alphard: 31 xe ﻿Trong tháng 9/2026, Toyota Alphard bán ra 31 xe. So với tháng liền trước, mẫu MPV cỡ lớn này tăng trưởng đến 82,3%. Kết quả cộng dồn trong 9 tháng đầu năm nay của Toyota Alphard lên 261 xe. Toyota Alphard sở hữu giá bán không nằm trong tầm với của số đông người Việt, dao động từ 4,37-4,415 tỷ đồng. Do đó, việc mẫu xe này bán được hơn 30 chiếc một tháng vẫn là khá ấn tượng.

6. Honda Civic: 32 xe ﻿Tháng 9/2026 tiếp tục là tháng không thành công của Honda Civic khi doanh số chỉ dừng ở mức 32 xe, giảm 3%. Từ đầu năm đến nay, khách hàng Việt đã mua tổng cộng 505 chiếc Civic. Tương tự Hyundai Elantra, Civic cũng bị giảm sức hút do người Việt thay đổi thị hiếu, không còn ưa chuộng sedan. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu giá bán cao nhất phân khúc, dao động từ 789-999 triệu đồng.

7. Suzuki Jimny: 36 xe ﻿Suzuki Jimny một lần nữa có mặt trong top xe ế nhất Việt Nam tháng 9/2026 với doanh số chỉ đạt 36 chiếc, giảm 25%. Doanh số trong 9 tháng đầu năm nay của mẫu xe này tăng lên 271 xe. Jimny không có nhiều lợi thế cạnh tranh tại Việt Nam. Mẫu xe này sở hữu kích thước nhỏ, nội thất chỉ 4 chỗ ngồi, trang bị tiện nghi và an toàn cơ bản cùng giá bán kém hấp dẫn, khởi điểm từ 789 triệu đồng.

8. Hyundai Venue: 46 xe ﻿Ngoài Elantra, thương hiệu Hyundai còn góp một mẫu xe nữa vào top 10 ô tô bán kém nhất Việt Nam trong tháng 9/2026, đó là Venue. Doanh số của mẫu xe này dừng ở mức 46 chiếc, tăng nhẹ 6,97%. Tính từ đầu năm đến nay, thương hiệu Hyundai đã bán được 870 chiếc Venue cho người Việt. Theo một số nguồn tin, Hyundai Venue sắp bị thay thế bởi người anh em Exter tại thị trường Việt Nam.

9. Toyota Wigo: 52 xe Mẫu xe cuối cùng trong top 10 ôtô bán kém nhất Việt Nam trong tháng 9/2026 là Toyota Wigo. Mẫu xe này bán ra 52 xe, giảm 31,5%. Dù có giá rẻ, chỉ từ 405 triệu đồng, Wigo lại sở hữu doanh số thấp hơn nhiều so với người anh em Land Cruiser (132 xe) và Land Cruiser FJ (151 xe). Doanh số cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2026 của Toyota Wigo cũng khá khiêm tốn, chỉ đạt 473 xe.

Video: Đánh giá Hyundai Venue tại Việt Nam.