[GALLERY] Top 5 Smart TV 2026 đáng mua, số 1 gây bất ngờ

1. TCL QM8L được CNET đánh giá là mẫu TV tốt nhất năm 2026 nhờ độ sáng cực cao, khả năng tái tạo màu sắc ấn tượng và độ tương phản nổi bật, giúp hình ảnh luôn rõ ràng ngay cả trong những không gian có nhiều ánh sáng tự nhiên như phòng khách hoặc phòng sinh hoạt chung.

Không chỉ ghi điểm khi xem phim và thể thao, TCL QM8L còn sở hữu hiệu năng chơi game đáng khen cùng chất lượng hiển thị cân bằng giữa độ sáng và màu sắc, trở thành lựa chọn toàn diện cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc Smart TV cao cấp phục vụ nhiều nhu cầu giải trí khác nhau.

2. Samsung S90H là đại diện nổi bật nhất của công nghệ OLED trong năm 2026 khi mang đến chất lượng hình ảnh cao cấp, màu sắc sống động, độ tương phản sâu đặc trưng và thời gian phản hồi nhanh, đặc biệt phù hợp với game thủ yêu cầu trải nghiệm hình ảnh mượt mà trong các tựa game tốc độ cao.

Điểm cộng lớn của Samsung S90H nằm ở lớp phủ chống phản chiếu hiệu quả, giúp hạn chế ảnh hưởng từ ánh sáng môi trường và nâng cao trải nghiệm xem vào ban ngày, dù trong một số tình huống màu đen có thể hiển thị sáng hơn đôi chút so với kỳ vọng trên tấm nền OLED truyền thống.

3. LG OLED G5 được đánh giá là mẫu TV có độ chính xác màu sắc tốt nhất năm 2026 nhờ khả năng tái tạo hình ảnh trung thực, kết hợp với độ sáng hàng đầu trong nhóm TV OLED, mang lại lợi thế khi thưởng thức phim điện ảnh, nội dung HDR hoặc các chương trình có yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh.

Khả năng duy trì độ sáng cao hơn nhiều đối thủ giúp LG OLED G5 hoạt động hiệu quả ngay cả trong những căn phòng có nguồn sáng mạnh, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có của công nghệ OLED về khả năng hiển thị màu đen sâu và độ tương phản vượt trội.

4. Vizio Mini LED Quantum 4K VQM50C là lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng muốn sở hữu Smart TV 4K chất lượng nhưng không cần đầu tư quá nhiều ngân sách, nhờ công nghệ Mini LED Quantum mang lại hình ảnh vượt trội so với mức giá chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng.

Bên cạnh chất lượng hiển thị nổi bật trong phân khúc phổ thông, mẫu TV này còn được đánh giá cao ở khả năng sử dụng đơn giản, điều khiển thân thiện và giá trị thực tế vượt mong đợi, phù hợp với những gia đình muốn nâng cấp trải nghiệm giải trí tại nhà mà vẫn tối ưu chi phí.

5. Sony Bravia 9 II là mẫu TV RGB LED cao cấp gây chú ý mạnh mẽ trong năm 2026 nhờ khả năng bao phủ dải màu rộng và tái tạo màu sắc xuất sắc, mang đến hình ảnh giàu chiều sâu, độ chân thực cao và phù hợp với những người yêu thích trải nghiệm điện ảnh tại gia.

Dù sở hữu mức giá thuộc hàng đắt đỏ nhất thị trường, Sony Bravia 9 II vẫn được xem là lựa chọn đáng giá cho người dùng muốn khám phá công nghệ RGB LED thế hệ mới, đồng thời tìm kiếm một chiếc Smart TV cao cấp có khả năng hiển thị màu sắc hàng đầu hiện nay.