[GALLERY] Top 5 robot hút bụi đa năng cho từng nhu cầu

1. eufy Omni C28 kết hợp robot hút bụi, lau nhà và máy vệ sinh cầm tay trong cùng hệ thống, lực hút 20.000 Pa cùng công nghệ lau HydroJet mạnh mẽ.

Máy vệ sinh cầm tay tháo rời giúp xử lý sofa, nệm, thảm và cầu thang, trong khi trạm All-in-One tự động đổ rác, giặt, sấy mop và bổ sung nước.

2. MOVA P50 Pro Ultra có lực hút 19.000 Pa, công nghệ FlexReach cho phép chổi cạnh và cây lau mở rộng tiếp cận sát tường, góc và khu vực khó.

Robot còn có khả năng tự tháo mop khi gặp thảm, quay về trạm để bảo dưỡng tự động, phù hợp gia đình có nhiều loại sàn và nội thất phức tạp.

3. Roborock Qrevo 2 Pro tập trung vào nhu cầu hút và lau sàn hằng ngày, lực hút HyperForce 25.000 Pa, chổi DuoDivide chống rối và giẻ lau xoay kép.

Dock đa năng tự đổ bụi, giặt giẻ bằng khí nóng, sấy khô và bơm nước, giúp giảm công việc thủ công, đặc biệt hữu ích cho nhà có thảm và thú cưng.

4. Roborock Saros 10R sở hữu thân máy siêu mỏng chỉ 7,98 cm, dễ dàng chui vào gầm giường, sofa hay tủ thấp, kết hợp hệ thống StarSight 2.0 điều hướng.

Robot có chổi kép DuoDivide chống rối, khung gầm AdaptiLift vượt chướng ngại vật, trạm đa năng giặt giẻ bằng nước nóng và tự gom bụi tiện lợi.

5. Ecovacs DEEBOT X8 PRO OMNI dùng hệ thống lau con lăn OZMO ROLLER Water Renewal, lực hút 13.000 Pa, công nghệ chống rối ZeroTangle 2.0.

Robot có AI phát hiện vết bẩn, tự lau lại khi cần, trạm OMNI tự giặt, sấy con lăn và bổ sung dung dịch, phù hợp gia đình nuôi thú cưng cần làm sạch thường xuyên.

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