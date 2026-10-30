[GALLERY] Top 5 mẫu bàn phím độc lạ đẹp mê, nhìn là muốn xuống tiền

1. Sidotech K600 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế keycap hình tròn lấy cảm hứng từ những chiếc máy đánh chữ cổ điển, kết hợp hệ thống đèn LED và nhiều phiên bản màu sắc nổi bật, biến góc làm việc hoặc học tập trở nên khác biệt hơn hẳn so với các mẫu bàn phím thông thường trên thị trường.

Dù chỉ có giá khoảng 258.000 đồng, Sidotech K600 vẫn được trang bị bố cục full-size 104 phím với cụm phím số riêng biệt, phù hợp cho dân văn phòng, kế toán hoặc người thường xuyên nhập liệu, đồng thời mang lại cảm giác hoài cổ hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

2. Nillkin Cube Pocket là mẫu bàn phím không dây hướng đến người dùng yêu thích sự cơ động với thiết kế gập gọn độc đáo, tích hợp sẵn touchpad giúp điều khiển con trỏ trực tiếp mà không cần mang theo chuột khi làm việc trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.

Sản phẩm hỗ trợ Bluetooth và có khả năng kết nối đồng thời tối đa ba thiết bị, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa laptop, tablet và smartphone, trở thành trợ thủ lý tưởng cho những người thường xuyên làm việc bên ngoài văn phòng hoặc di chuyển nhiều.

3. Valkyrie VK87 V2 nổi bật trong thế giới bàn phím cơ gaming nhờ thông số polling rate lên tới 8.000Hz, tương đương tốc độ gửi tín hiệu cực nhanh, mang lại lợi thế đáng kể cho game thủ yêu thích các tựa game đòi hỏi phản xạ cao và khả năng thao tác chính xác.

Không chỉ mạnh về hiệu năng, Valkyrie VK87 V2 còn ghi điểm với thiết kế hiện đại, hệ thống đèn RGB bắt mắt cùng viên pin dung lượng lớn lên tới 10.000mAh, biến đây thành một trong những mẫu bàn phím cơ được cộng đồng game thủ quan tâm nhất hiện nay.

4. Leaven K108W chinh phục người dùng yêu thích cá nhân hóa nhờ thiết kế 108 phím kết hợp đèn RGB rực rỡ cùng hàng loạt bộ keycap theo nhiều chủ đề khác nhau, giúp dễ dàng biến chiếc bàn phím thành điểm nhấn nổi bật trên bàn làm việc hoặc góc gaming.

Bên cạnh khả năng kết nối linh hoạt qua USB-C, Bluetooth và sóng 2.4GHz, một số phiên bản Leaven K108W còn hỗ trợ thay switch nóng, cho phép người dùng nâng cấp hoặc thay đổi trải nghiệm gõ phím mà không cần thực hiện các thao tác kỹ thuật phức tạp.

5. Ugreen Slim lại đi theo hướng hoàn toàn khác khi tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, tối giản nhưng vẫn hiện đại, phù hợp với những người yêu thích không gian làm việc gọn gàng, chuyên nghiệp và không muốn bàn làm việc bị chiếm quá nhiều diện tích.

Với kết nối Bluetooth 5.3 và 2.4GHz, trọng lượng nhẹ cùng khả năng gõ êm ái, Ugreen Slim trở thành lựa chọn hấp dẫn cho dân văn phòng, người làm việc từ xa hoặc thường xuyên mang bàn phím theo bên mình mà vẫn muốn đảm bảo sự tiện lợi và tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.