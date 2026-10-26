[GALLERY] Top 5 điện thoại gaming dưới 15 triệu đáng mua năm 2026

1. realme 16T 5G đang là một trong những smartphone chơi game đáng chú ý nhất phân khúc dưới 15 triệu đồng khi được trang bị viên pin Titan dung lượng lên tới 8.000mAh, mang lại lợi thế lớn cho những game thủ thường xuyên cày rank Liên Quân Mobile, PUBG Mobile hay FC Online Mobile trong nhiều giờ liên tục mà không phải lo lắng về thời lượng sử dụng.

Không chỉ sở hữu pin "khủng", realme 16T 5G còn được tích hợp công nghệ GT Boost tối ưu hiệu năng, màn hình tần số quét 144Hz cùng hệ thống tản nhiệt AirFlow VC diện tích 5.300mm² và công nghệ Bypass Charging, góp phần kiểm soát nhiệt độ tốt hơn khi vừa sạc vừa chơi game trong thời gian dài.

2. realme 16 5G là lựa chọn cân bằng dành cho người dùng muốn sở hữu một chiếc điện thoại có thể vừa chơi game, vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ viên pin Titan 7.000mAh kết hợp sạc nhanh 60W, đủ khả năng phục vụ nhiều giờ giải trí liên tục mà vẫn rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Điểm mạnh của thiết bị nằm ở hệ thống tản nhiệt AirFlow VC kích thước lớn 6.050mm² cùng màn hình AMOLED 120Hz và công nghệ Flux Engine, giúp nâng cao trải nghiệm chơi game, hạn chế hiện tượng tụt hiệu năng do quá nhiệt khi CPU và GPU phải hoạt động với cường độ cao.

3. POCO F8 Pro hướng thẳng đến nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng tối đa khi sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite, một trong những con chip mạnh nhất trên smartphone hiện nay, cho phép xử lý mượt mà các tựa game đồ họa nặng như Genshin Impact, Wuthering Waves hay Honkai: Star Rail ở mức thiết lập cao.

Bên cạnh sức mạnh phần cứng, POCO F8 Pro còn được trang bị viên pin 6.210mAh cùng công nghệ sạc nhanh 100W, mang đến lợi thế lớn về thời gian sử dụng và khả năng sạc đầy nhanh chóng, phù hợp với những người thường xuyên chơi game cường độ cao hoặc sử dụng nhiều ứng dụng nặng.

4. Samsung Galaxy S24 FE là mẫu smartphone hướng đến người dùng muốn có một thiết bị đa năng vừa đáp ứng nhu cầu chơi game vừa phục vụ tốt công việc, học tập và giải trí hằng ngày nhờ sức mạnh từ vi xử lý Exynos 2400e kết hợp màn hình tần số quét 120Hz hiện đại.

Với mức giá tham khảo khoảng 13,99 triệu đồng cho phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, Galaxy S24 FE có thể xử lý ổn định nhiều tựa game phổ biến hiện nay đồng thời vẫn duy trì lợi thế về camera, phần mềm và hệ sinh thái Samsung dành cho người dùng lâu dài.

5. OPPO Reno15 5G ghi điểm trong phân khúc gaming tầm trung nhờ sự kết hợp giữa vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, viên pin dung lượng 6.500mAh và công nghệ sạc siêu nhanh 80W, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game, xem phim và giải trí đa phương tiện suốt cả ngày.

Không chỉ sở hữu hiệu năng ổn định, OPPO Reno15 5G còn được trang bị màn hình 6,59 inch độ phân giải 1.5K cho chất lượng hiển thị sắc nét, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người vừa muốn chiến game mượt mà vừa yêu cầu trải nghiệm hình ảnh ấn tượng trong tầm giá dưới 15 triệu đồng.