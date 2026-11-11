[GALLERY] Top 4 tủ lạnh giảm giá sâu tháng 11, tiết kiệm cả chục triệu

1. Tủ lạnh Hisense Inverter 550 lít Side By Side RS708N4EBND đang là một trong những mẫu tủ lạnh giảm giá đáng chú ý nhất tháng 11 khi sở hữu dung tích lớn 550 lít cùng thiết kế Side By Side hiện đại, phù hợp với các gia đình đông thành viên hoặc thường xuyên tích trữ thực phẩm cho cả tuần.

Bên cạnh mức giá chỉ từ 10,99 triệu đồng sau khi giảm tới 4 triệu đồng, mẫu tủ lạnh Hisense này còn được trang bị công nghệ Inverter tiết kiệm điện và ngăn Moisture Fresh Crisper giúp duy trì độ ẩm, hỗ trợ bảo quản rau củ tươi ngon lâu hơn.

2. Tủ lạnh LG Inverter 334 lít LTD33BLM là lựa chọn phù hợp cho các gia đình từ 3 đến 4 người nhờ dung tích vừa phải, thiết kế ngăn đá trên quen thuộc và mức giá dễ tiếp cận sau khi được điều chỉnh giảm tới 5,8 triệu đồng trong đợt khuyến mãi cuối năm.

Sản phẩm nổi bật với công nghệ Smart Inverter giúp tối ưu điện năng tiêu thụ, đi kèm ngăn Fresh 0 Zone chuyên dụng hỗ trợ bảo quản thịt, cá và thực phẩm tươi sống mà không cần rã đông trước khi chế biến.

3. Tủ lạnh Sharp Inverter 330 lít SJ-XP352AE-SL hướng đến nhóm khách hàng sống trong căn hộ hoặc gia đình nhỏ cần một chiếc tủ lạnh có kích thước gọn gàng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ thực phẩm hằng ngày với dung tích sử dụng khoảng 330 lít.

Thiết bị được tích hợp công nghệ J-Tech Inverter tiết kiệm điện cùng ngăn Extra Cool Plus hoạt động ở nhiệt độ khoảng -2 độ C, giúp bảo quản thực phẩm tươi sống trong ngày và thuận tiện chế biến ngay mà không mất thời gian rã đông.

4. Tủ lạnh Samsung Inverter 635 lít Side By Side RS70F65K2FSV gây chú ý nhờ mức giảm giá lên tới 11,5 triệu đồng và dung tích cực lớn 635 lít, phù hợp với gia đình đông người hoặc người có nhu cầu dự trữ số lượng lớn thực phẩm trong thời gian dài.

Ngoài khả năng lấy nước và đá trực tiếp bên ngoài cửa tủ, sản phẩm còn hỗ trợ kết nối ứng dụng SmartThings để theo dõi và điều khiển từ xa, đồng thời kết hợp công nghệ Digital Inverter cùng SmartThings AI Energy nhằm tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm điện năng.