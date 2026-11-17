1. Dreame PM20 là lựa chọn cao cấp dành cho các gia đình có trẻ nhỏ khi kết hợp giữa chức năng sưởi ấm công suất 2.000W và hệ thống lọc không khí với lưu lượng CADR lên tới 400m³/giờ, giúp vừa duy trì nhiệt độ dễ chịu vừa cải thiện chất lượng không khí trong phòng sinh hoạt hoặc phòng ngủ có diện tích lớn.

Ngoài khả năng làm ấm nhanh, Dreame PM20 còn sở hữu hệ thống lọc bốn lớp gồm màng lọc composite, than hoạt tính và bộ lọc formaldehyde, hỗ trợ loại bỏ bụi mịn và các tác nhân gây hại, đồng thời có thể điều khiển từ xa qua ứng dụng DreameHome hoặc remote rất thuận tiện cho các bậc phụ huynh.

2. LG PuriCare AeroTower FS15GPCJ0 gây ấn tượng nhờ thiết kế dạng tháp hiện đại tích hợp cùng lúc ba chức năng gồm sưởi ấm, quạt gió và lọc không khí, giúp tiết kiệm không gian và phù hợp với những gia đình muốn tối ưu số lượng thiết bị trong nhà.

Sản phẩm được trang bị công nghệ lọc bụi siêu mịn PM0.01, công suất sưởi 1.500W cùng kết nối thông minh LG ThinQ, mang đến môi trường trong lành và nhiệt độ ổn định cho trẻ nhỏ trong những ngày thời tiết lạnh giá.

3. FujiE OFR7913 là mẫu máy sưởi dầu đáng chú ý dành cho những gia đình ưu tiên sự an toàn và khả năng giữ nhiệt ổn định, bởi cơ chế làm nóng dầu rồi tỏa nhiệt gián tiếp giúp hạn chế tình trạng khô da hay khó chịu do luồng khí nóng thổi trực tiếp.

Thiết bị còn được trang bị màn hình LED, điều khiển từ xa và chức năng hẹn giờ lên đến 24 giờ, cho phép phụ huynh chủ động kiểm soát thời gian hoạt động để vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo không gian nghỉ ngơi thoải mái cho trẻ.

4. FujiE OFR4411 sở hữu thiết kế 11 thanh sưởi dầu kết hợp màn hình LED hiện đại, giúp phân bổ nhiệt đều trong phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu mà không làm thay đổi độ ẩm không khí quá nhiều.

Bên cạnh khả năng tự ngắt khi quá nhiệt, hẹn giờ 24 giờ và bánh xe di chuyển linh hoạt, mẫu máy này còn tích hợp giá phơi tiện lợi, giúp các gia đình tận dụng để hong khô một số vật dụng nhỏ trong mùa đông.