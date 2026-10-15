[GALLERY] Top 10 đặc sản An Giang du khách nên thử khi ghé thăm

Nhắc đến ẩm thực An Giang, bún cá Long Xuyên là món ăn được nhiều du khách yêu thích. Món ăn gây ấn tượng với nước dùng vàng óng từ nghệ tươi, có vị thanh ngọt của cá lóc đồng. Thịt cá mềm thơm, ăn cùng bún, bắp chuối bào, rau nhút và bông điên điển, tạo nên sự hài hòa giữa vị đậm đà và thanh mát. Ảnh: Vinwonders

Bên cạnh đó, bún kèn cũng là đặc sản đáng thử khi ghé thăm vùng đất này. Nước dùng được chế biến từ cá xay nhuyễn, sả, tỏi, cà ri và nước cốt dừa, tạo nên màu vàng óng cùng vị béo thơm đặc trưng. Khi kết hợp với đu đủ bào, dưa leo, giá và rau thơm, món ăn trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự cân bằng giữa vị béo và độ giòn tươi của rau củ. Ảnh: MIA.vn

Nếu yêu thích những món ăn nóng hổi, du khách có thể thưởng thức bánh canh bò viên Bảy Núi. Món ăn nổi bật với những viên bò to tròn, dai giòn tự nhiên, hòa quyện cùng nước dùng ngọt đậm được hầm từ xương bò. Sợi bánh canh mềm dai, ăn kèm chân giò, rau sống và chút tương ớt cay nồng, mang đến hương vị đậm đà khó quên. Ảnh: ivivu

Cũng là một món bánh canh hấp dẫn, bánh canh ghẹ chả lại chinh phục thực khách bằng vị ngọt tự nhiên của hải sản. Nước dùng thơm đậm kết hợp với thịt ghẹ xé nhỏ, chả cá chiên vàng và chả tôm dai mềm tạo nên tổng thể hài hòa. Để cảm nhận trọn vẹn hương vị, món ăn nên được thưởng thức khi còn nóng, có thể thêm chút tiêu xay và chanh tươi tùy khẩu vị. Ảnh: Arttimes

Không chỉ có các món nước, An Giang còn nổi tiếng với gà đốt lá chúc Ô Thum. Gà được tẩm ướp sả, ớt, tỏi rồi đốt trong nồi đất cùng lá chúc, giúp thịt giữ được độ mềm ngọt và lớp da vàng óng hấp dẫn. Hương thơm đặc trưng của lá chúc khiến món ăn trở nên khác biệt, nhất là khi dùng cùng xôi đậu xanh, rau rừng và muối tiêu chanh. Ảnh: Arttimes

Đặc biệt, nếu ghé An Giang vào mùa nước nổi, du khách không nên bỏ qua canh chua cá linh. Cá linh được nấu cùng bông điên điển, bông súng hoặc rau muống, tạo nên món canh mang đậm hương vị mùa nước nổi miền Tây. Vị chua thanh của me hòa quyện với vị ngọt của cá và độ giòn tươi của rau, mang đến cảm giác dân dã mà cuốn hút. Ảnh: Bách hoá XANH

Một món ăn khác cũng góp phần làm phong phú bản đồ ẩm thực địa phương là bánh tằm bì Tân Châu. Những sợi bánh mềm dai được ăn cùng bì heo thái sợi và xíu mại đậm vị, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa nhiều nguyên liệu. Ảnh: Bách hoá XANH

Đến Châu Đốc, du khách còn có cơ hội thưởng thức lẩu mắm – món ăn nổi bật bởi hương thơm đặc trưng và vị đậm đà của mắm cá. Nồi lẩu thường có cá, tôm, mực, thịt ba chỉ cùng nhiều loại rau ăn kèm như bông súng, rau muống và bông điên điển. Ảnh: Bách hoá XANH

Nếu muốn khám phá thêm nét riêng trong ẩm thực vùng Bảy Núi, cháo bò Tri Tôn là món ăn không nên bỏ lỡ. Cháo có độ dẻo thơm, nước dùng ngọt từ xương bò, kết hợp với thịt bò, lòng bò và huyết. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở vị chua thanh nhẹ của trái chúc, hòa cùng gừng thái sợi, hành lá và ớt, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng. Ảnh: ivivu

Khép lại hành trình khám phá những món ngon An Giang là bò bảy món Núi Sam, lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách khi đến khu vực này. Thịt bò được chế biến thành nhiều món như bò nhúng giấm, bò lúc lắc, bò lụi, bò luộc và cháo bò, mỗi món mang một hương vị riêng. Từ cách chế biến thanh nhẹ đến đậm đà, thực khách có thể cảm nhận sự đa dạng trong cách thưởng thức thịt bò tại địa phương. Ảnh: ivivu

Top 10 Đặc sản vùng Bảy núi An Giang. Clip: Thích ăn ngon