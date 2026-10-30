[GALLERY] Tình bạn thân thiết ít ai biết giữa Nhã Phương - Như Vân

Theo An ninh Thủ đô, Như Vân (phải) đến với phim "Nhà ba tôi một phòng" qua các vòng thử vai. Khi đảm nhận vai trò giám đốc casting, Nhã Phương nhận thấy ở cô những nét phù hợp với nhân vật trong kịch bản.

Theo Vietnamnet, trong ngày quay đầu tiên của "Nhà ba tôi một phòng", Nhã Phương nhận ra tóc Như Vân cứng vì sử dụng nhiều keo nhưng không lên tiếng, để cô tập trung thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Sau quá trình làm việc chung, cả hai dần trở nên thân thiết.

Tình cảm dành cho Như Vân còn được Nhã Phương thể hiện qua chuyến đi Thái Lan cổ vũ người bạn trong màn trình diễn chia tay sân khấu hoa hậu.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi cùng người thân, bạn bè sang tiếp thêm tinh thần cho Như Vân, đồng thời gửi lời chúc mừng cô có màn xuất hiện đáng nhớ.

“Xinh đẹp, thần thái, lung linh hết nấc luôn cô gái ơi. Tự hào và vui lây với bạn lắm luôn!”, Nhã Phương nhắn nhủ Như Vân.

Ngoài Như Vân, Nhã Phương còn thân thiết với nhiều nghệ sĩ nữ trong làng giải trí. Trong một buổi tụ họp, cô xuất hiện cùng Sĩ Thanh, Khổng Tú Quỳnh và Trương Quỳnh Anh. Những cuộc gặp gỡ như vậy là dịp để các nghệ sĩ kết nối ngoài công việc.

Ngoài những buổi gặp gỡ của nhóm, Nhã Phương rất thân thiết với Sĩ Thanh. Cả hai mặc đồ đôi, cùng xuống phố.

Bên cạnh đó, Khả Ngân cũng là một trong những đồng nghiệp thân thiết của Nhã Phương. Hai nữ diễn viên thường ghi lại những khoảnh khắc gần gũi bên nhau, cho thấy sự gắn kết ngoài màn ảnh.

Xem video Nhã Phương đến mừng ông xã Trường Giang ra mắt phim đầu tay. Nguồn Vietnamnet