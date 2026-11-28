Tiên Nguyễn thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh tạo dáng bên cây thông Noel tại biệt thự của gia đình. Trong những khung hình được đăng tải, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tự tin khoe vẻ ngoài cuốn hút cùng phong cách thời trang gợi cảm, chỉn chu. Ảnh: IG tiennguyenn

Không gian sống của gia đình Tiên Nguyễn cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Biệt thự đã bắt đầu được trang hoàng để đón Giáng sinh với cây thông có kích thước khổng lồ, được tô điểm bởi hàng loạt món đồ trang trí cầu kỳ và bắt mắt. Ảnh: IG tiennguyenn

Khác với những mùa lễ hội trước, năm nay cây thông Noel được lựa chọn tông nâu đồng làm chủ đạo. Gam màu ấm áp này không chỉ tạo cảm giác sang trọng mà còn hài hòa với sắc vàng ánh kim và phong cách nội thất xa hoa bên trong biệt thự. Ảnh: IG tiennguyenn

Góp phần hoàn thiện không khí lễ hội, Tiên Nguyễn lựa chọn chiếc váy cúp ngực màu vàng nổi bật. Thiết kế giúp cô khoe khéo bờ vai thanh mảnh, vòng một quyến rũ và vóc dáng cân đối. Kết hợp cùng giày cao gót đen và những món phụ kiện cầu kỳ, tổng thể trang phục càng tôn lên vẻ ngoài sang chảnh của người đẹp. Ảnh: IG tiennguyenn

Ở tuổi 30, Tiên Nguyễn vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Cô sở hữu gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng những đường nét sắc sảo mang hơi hướng phương Tây. Nhan sắc của người đẹp thường được nhận xét thiên về sự quyến rũ, cá tính thay vì vẻ ngọt ngào truyền thống. Ảnh: IG tiennguyenn

Một trong những điểm đặc trưng trong diện mạo của Tiên Nguyễn là phong cách trang điểm tông Tây. Lớp nền khỏe khoắn, đôi mắt được nhấn nhá sắc nét cùng hàng chân mày cá tính giúp cô xây dựng hình ảnh hiện đại, thời thượng. Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường, người đẹp vẫn gây ấn tượng với diện mạo chỉn chu. Ảnh: IG tiennguyenn

Bên cạnh nhan sắc, gu thời trang cũng là yếu tố giúp Tiên Nguyễn tạo dấu ấn riêng. Cô thường ưu tiên những thiết kế mang tinh thần high fashion, kết hợp phụ kiện hàng hiệu tinh tế. Phong cách của người đẹp hướng đến sự sang trọng, gợi cảm nhưng vẫn thể hiện rõ cá tính thời trang. Ảnh: IG tiennguyenn

Là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn có cơ hội tiếp xúc với thế giới thời trang xa xỉ từ sớm. Cô từng góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế và sự kiện lớn của giới mộ điệu, đồng thời thường xuyên xuất hiện cùng những thương hiệu danh tiếng. Ảnh: IG tiennguyenn

Không chỉ được chú ý bởi xuất thân trong gia đình giàu có, Tiên Nguyễn còn từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với thời trang và phong cách sống hiện đại. Mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách tạo điểm nhấn bằng trang phục, thần thái và diện mạo riêng biệt. Ảnh: IG tiennguyenn

Loạt ảnh đón Giáng sinh mới đây tiếp tục cho thấy sức hút của rich kid đình đám này. Từ vóc dáng quyến rũ, nhan sắc sắc sảo đến không gian biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, Tiên Nguyễn một lần nữa khiến cộng đồng mạng chú ý với màn xuất hiện đậm chất tiệc tùng cuối năm. Ảnh: IG tiennguyenn

Gia đình Tiên Nguyễn chụp ảnh Tết. Clip: FB Tien Nguyen