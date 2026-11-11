[GALLERY] Thuý Ngân được khen đạt đỉnh cao nhan sắc ở tuổi 35

Trong những lần tham dự sự kiện mới đây, Thuý Ngân luôn thu hút sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Giữa dàn khách mời nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút cùng phong cách thời trang chỉn chu. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Đặc biệt, trong một sự kiện, Thuý Ngân gây ấn tượng khi lựa chọn chiếc váy màu be champagne điệu đà. Thiết kế mang gam màu trang nhã, kết hợp những đường nét mềm mại giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Diện mạo ngày càng mặn mà của Thuý Ngân cũng nhận được nhiều lời khen. Những đường nét gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin giúp cô nổi bật trước ống kính. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn thăng hoa về nhan sắc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Ở tuổi 35, Thuý Ngân vẫn duy trì vóc dáng cân đối, khỏe khoắn và quyến rũ. Cô thường ưu tiên những thiết kế có khả năng tôn lên đường cong cơ thể, khéo léo khoe lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, thanh lịch. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng khá đa dạng. Trong cuộc sống thường ngày, cô yêu thích những bộ trang phục trẻ trung, năng động và thoải mái. Khi xuất hiện tại các sự kiện, Thuý Ngân lại chuyển sang hình ảnh nữ tính, sang trọng, đôi khi không ngại thử sức với những thiết kế gợi cảm để làm mới bản thân. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Không ít người nhận xét cô ngày càng trẻ trung, cuốn hút và có khí chất riêng. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Thuý Ngân bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2009 và từng đoạt danh hiệu Á khôi Trang sức cùng năm. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô từng bước khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất, thay vì chỉ được biết đến với lợi thế nhan sắc. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả qua nhiều dự án phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Hải Đường trong gió, Cây táo nở hoa và Nữ chủ. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Những nỗ lực trong diễn xuất cũng được ghi nhận khi Thuý Ngân hai lần giành giải Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình tại giải Mai Vàng vào các năm 2018 và 2021. Đây được xem là những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Về chuyện tình cảm, sau khi kết thúc mối quan hệ với diễn viên Võ Cảnh vào năm 2025, Thuý Ngân cho biết cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân

Thuý Ngân đọ sắc với Diễm My 9x trong một sự kiện. Clip: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân