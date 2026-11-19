Thúy Hạnh cùng hai con gái Suli và Suti (giữa) tham quan nhà thờ Duomo Milano ở Milan, Italy. Nữ người mẫu hào hứng chia sẻ: "Hôm nay ba 'chị em' mới dắt nhau lên Duomo Milano giải ngố". Cả gia đình nữ người mẫu tranh thủ tận hưởng không khí Giáng sinh tại thành phố này.

Trên chuyến bay sang Italy, Thúy Hạnh tranh thủ chụp ảnh cùng con gái. Nữ người mẫu cho biết cô đi cùng để hộ tống Suti trong hành trình mới. Chuyến đi cũng là dịp để hai mẹ con Thúy Hạnh có thêm thời gian bên nhau trước khi Suti bước vào cuộc sống tự lập nơi xứ người.

Thúy Hạnh hài hước kể chuyện chuẩn bị hành lý cho con gái: "Hộ tống nàng ấy đi học, hành lý cũng 'không nhiều lắm'".

Khi Suti đón tuổi 18, Thúy Hạnh chia sẻ cô không mong con phải trở thành người giỏi giang hay hoàn hảo, chỉ mong Suti luôn mạnh khỏe, bình an và biết yêu thương bản thân.

Thúy Hạnh nhận thấy con gái đã trưởng thành, mạnh mẽ và tự lập hơn trước. Dù vậy, trong mắt vợ chồng Thúy Hạnh, Suti vẫn mãi là cô gái bé bỏng ngày nào.

Gửi lời chúc đến con gái, Thúy Hạnh mong Suti có thật nhiều trải nghiệm đẹp trong những năm tháng thanh xuân khi du học.

Nữ người mẫu nhắn nhủ: "Cứ tự tin bay cao, bay xa nhé con". Cô khẳng định gia đình luôn ở phía sau, sẵn sàng đón Suti trở về.

Ngày 22/10/2026, Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Nhìn lại chặng đường bên nhau, nữ người mẫu hài hước viết: "Hai thập kỷ đủ để hiểu rằng hạnh phúc không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là tìm được người biết rõ mình chẳng hoàn hảo tí nào mà vẫn quyết định ở cùng".

Thúy Hạnh còn nhắn nhủ nhạc sĩ Minh Khang: “20 năm rồi, hy vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, cùng già đi và cùng… chịu đựng nhau thêm nhiều năm nữa nhé”.

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