[GALLERY] Tesla Roadster sắp ra mắt sau gần 10 năm, chốt cọc tới 1,3 tỷ đồng

Tesla đã mở lại giao diện nhận đặt chỗ cho mẫu siêu xe điện Roadster trên hệ thống website chính thức. Quy trình đặt cọc yêu cầu người mua thanh toán ngay khoản phí 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) bằng thẻ tín dụng (khoản tiền này có thể hoàn lại). Tiếp đó, khách hàng cần thực hiện chuyển khoản 45.000 USD (1,17 tỷ đồng) còn lại trong vòng 10 ngày để hoàn tất thủ tục giữ chỗ.

Dù số tiền cọc không thay đổi so với thời điểm công bố lần đầu vào năm 2017, người dùng hiện tại có thêm căn cứ để tin tưởng khi thương hiệu xe điện Mỹ chính thức xác nhận bản thương mại của Roadster sẽ ra mắt vào ngày 1/10 tới.

Mặc dù vậy, thiết kế hoàn chỉnh của mẫu siêu xe điện mui trần nhà Tesla vẫn chưa được công khai, đồng nghĩa với việc những khách hàng xuống tiền ở thời điểm hiện tại vẫn đang chấp nhận rủi ro khi đặt cọc cho một sản phẩm chưa chính thức lộ diện.

Theo kế hoạch, sự kiện ra mắt Tesla Roadster sẽ diễn ra tại cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa của SpaceX đặt tại khu vực Waco, tiểu bang Texas, Mỹ. Về mặt ngoại thất, các hình ảnh hé lộ mới nhất cho thấy, Roadster bản thương mại sẽ trải qua sự tinh chỉnh lớn về thiết kế so với bản concept từng xuất hiện năm 2017.

Xe được tạo hình lại theo ngôn ngữ thiết kế Cyber vuông vức và góc cạnh, giúp mẫu siêu xe sở hữu diện mạo đồng bộ hơn với hệ sinh thái sản phẩm hiện hữu của hãng. Vào thời điềm năm 2017, Tesla từng đưa ra những thông số kỹ thuật ấn tượng như tốc độ tối đa 402 km/h, khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h dưới 2 giây cùng phạm vi di chuyển tiệm cận 1.000 km cho một lần sạc đầy.

Trong các tuyên bố sau đó, CEO Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi khẳng định xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong vòng 1 giây, đồng thời tích hợp công nghệ từ SpaceX giúp xe có khả năng bay tầm thấp. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã ghi nhận yêu cầu thiết lập khu vực cấm bay ở không phận lân cận địa điểm tổ chức sự kiện tại Waco.

Động thái cấm bay này làm dấy lên dự đoán Tesla sẽ trình làng hai phiên bản khác nhau: một bản tiêu chuẩn đủ điều kiện lưu thông đường bộ thông thường và một bản đặc biệt được trang bị hệ thống động cơ đẩy khí lạnh phát triển cùng SpaceX.

Phát biểu trên chương trình All In Podcast, Elon Musk khẳng định sự kiện sắp tới sẽ tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là một màn trình diễn đầy kịch tính.

Dù vậy, giới phân tích và cộng đồng người hâm mộ vẫn kỳ vọng Tesla sẽ mang tới một bản thương mại hoàn chỉnh cho mẫu siêu xe điện này, cùng thông số giá bán và lộ trình bàn giao sản phẩm rõ ràng.

VIdeo: Giới thiệu siêu xe điện Tesla Roadster vào năm 2017.