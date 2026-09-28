[GALLERY] Tata đổ 20 tấn đá sỏi lên ôtô siêu rẻ Aeris để chứng minh độ bền

Tata Aeris 2026 mới ra mắt thị trường Ấn Độ thực chất đây là phiên bản nâng cấp mạnh của mẫu Tata Tigor vốn đã có mặt trên thị trường từ năm 2017. Mẫu xe sedan này vừa ra mắt thị trường nội địa với mức giá bán khởi điểm chỉ 529.000 Rupee (tương đương khoảng 159 triệu đồng).

Để chứng minh độ bền về kết cấu và khả năng an toàn của hệ thống CNG, Tata đã đưa Aeris trải qua nhiều thử thách. Bên cạnh thử nghiệm lội nước sâu và chạy trên đường sỏi đá, hãng còn dùng một chiếc xe ben để đổ 20 tấn sỏi và đá vụn lên nóc của Aeris khiến xe bị chôn vùi hoàn toàn.

Sau khi được dọn sạch, xe bị biến dạng nhẹ phần nóc và vỡ các cửa kính. Tuy nhiên, khoang hành khách vẫn nguyên vẹn và các cửa xe vẫn mở được. Đồng thời, chiếc xe vẫn có thể khởi động máy và tự di chuyển bằng chính động cơ của mình.

Tất nhiên, 20 tấn vật liệu không đổ xuống nóc xe cùng một lúc mà được trút xuống dần dần. Dù vậy, màn thử nghiệm độ bền của mẫu sedan siêu rẻ Tata Aeris mới vẫn truyền tải được thông điệp mà thương hiệu ôtô Ấn Độ muốn gửi đến nhóm khách hàng mục tiêu.

Về ngoại hình, mẫu sedan có chiều dài dưới 4 m này sở hữu thiết kế sắc sảo hơn cùng tiện nghi nội thất được cải thiện, đồng thời vẫn giữ đặc tính giá bán hợp lý. Tương tự phiên bản cũ, Tata Aeris vẫn giữ lại kiểu dáng notchback đặc trưng và kích thước nhỏ gọn. Xe sở hữu chiều dài 3.995 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm.

Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha đơn giản hơn nhưng mang phong cách mạnh mẽ, tương tự người anh em Tiago vừa được nâng cấp gần đây. Cụm đèn kết hợp với lưới tản nhiệt phủ kín màu đen bóng và các hốc hút gió hiện đại trên cản trước. Xe có bộ mâm mới có kích thước 14 inch - 15 inch. Cản sau được cải tiến, điểm nhấn nằm ở cụm đèn hậu thanh mảnh hơn.

Nội thất của Tata Aeris có bố cục tương tự mẫu xe tiền nhiệm, nhưng mặt táp-lô và các cửa gió điều hòa đã được thiết kế lại. Đồng thời, xe sử dụng vật liệu có thêm thành phần tái chế. Các phiên bản số tự động được trang bị núm xoay chuyển số và lẫy chuyển số phía sau vô lăng.

Các phiên bản cao cấp sở hữu ghế trước thông gió, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hai khay sạc điện thoại không dây, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía sau và camera hành trình tích hợp.

Toàn bộ các phiên bản đều có 6 túi khí tiêu chuẩn, trong khi những hệ thống như giám sát điểm mù thông qua camera chỉ được cung cấp cho bản cao cấp nhất. Chưa hết, Tata Aeris còn có thể tích khoang hành lý tối đa 419 lít. Aeris sử dụng phiên bản nâng cấp của nền tảng khung gầm Tata XAlpha với 2 tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L.

Động cơ xăng thông thường sản sinh công suất tối đa 85 mã lực trong khi phiên bản chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG đạt 75 mã lực. Cả hai đều truyền sức mạnh tới bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp.

Tata Aeris hiện đã được mở bán tại thị trường Ấn Độ. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng từ ngày 11/10. Với mức giá khởi điểm siêu rẻ, Tata Aeris trở thành mẫu xe có kiểu dáng sedan 3 khoang rẻ nhất tại thị trường Ấn Độ, thấp hơn các đối thủ như Hyundai Aura, Honda Amaze và Suzuki Dzire.

Video: Xem mẫu xe sedan siêu rẻ Tata Aeris 2026 thử độ bền.