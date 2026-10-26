[GALLERY] Tận thấy Toyota Crown Signia 2027 nâng cấp mới, từ 44.890 USD

Toyota đã chính thức công bố phiên bản 2027 của mẫu Crown Signia tại thị trường Mỹ với một số nâng cấp nhẹ về trang bị công nghệ cùng sự thay đổi nhỏ về mức giá. Dòng xe crossover hybrid 5 chỗ này tiếp tục duy trì cấu trúc hai phiên bản gồm XLE và Limited, giữ nguyên thiết kế và hệ động lực do không phải là một đợt facelift.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên mẫu xe SUV Toyota Crown Signia phiên bản 2027 này nằm ở bản cao cấp Limited, khi gói công nghệ Advanced Technology Package chuyển từ tùy chọn trả phí thành trang bị tiêu chuẩn.

Gói trang bị này bao gồm hệ thống quan sát toàn cảnh, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và gương chiếu hậu tự động nghiêng khi lùi tích hợp đèn chiếu sáng. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hệ thống hỗ trợ đỗ xe trước/sau tích hợp phanh tự động.

Về ngoại thất, Toyota thay thế tùy chọn sơn đen cơ bản bằng màu mới mang tên Inked. Đây cũng là điều chỉnh diện mạo duy nhất của chiếc xe ở đời 2027. Các chi tiết thiết kế còn lại cũng như kích thước tổng thể không có sự khác biệt so với bản tiền nhiệm.

Sức mạnh của Toyota Crown Signia 2027 vẫn đến từ hệ thống hybrid với động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.5L, cho tổng công suất 238 mã lực. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian điện tử On-Demand của Toyota.

Mức giá khởi điểm cho phiên bản XLE từ 44.890 USD, tương đương 46.485 USD sau khi cộng phí vận chuyển và giao xe 1.595 USD. Bản Limited có giá từ 51.155 USD, tương đương 52.750 USD khi đã bao gồm các khoản phí bắt buộc.

Mức giá niêm yết của bản Limited 2027 tăng khoảng 2.265 USD so với giá khởi điểm khoảng 48.890 USD của phiên bản 2026. Tuy nhiên, trước đây người mua bản Limited phải chi thêm 1.865 USD nếu muốn sở hữu gói Advanced Technology Package.

Việc đưa gói công nghệ này vào trang bị tiêu chuẩn giúp Toyota Crown Signia 2027 bản Limited trở thành lựa chọn hợp lý hơn cho những khách hàng tìm kiếm sự tiện nghi và đầy đủ công nghệ ngay từ bản cơ sở.

Nằm ở tầm phân khúc cao hơn các dòng crossover phổ thông như Corolla Cross, Crown Signia tiếp tục khẳng định vị thế xe SUV tiệm cận hạng sang của Toyota. Xe dự kiến sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý vào cuối năm 2026.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Crown Signia 2027 nâng cấp.