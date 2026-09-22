[GALLERY] Tận thấy Nissan X-Trail Hybrid từ 35.490 USD 'đối thủ' Toyota RAV4

Hãng xe Nissan Nhật Bản đã công bố thông tin chi tiết về X-Trail Hybrid 2027 mới tại thị trường Mỹ, định vị mẫu xe này là đối thủ trực tiếp của Toyota RAV4 và Honda CR-V. Ở thị trường này, Nissan X-Trail được biết đến dưới cái tên Rogue.

Thiết kế của mẫu xe SUV Nissan X-Trail Hybrid 2027 đã được hé lộ vào tháng 4 thông qua những hình ảnh dựng bằng máy tính. Giờ đây, chúng ta đã có đầy đủ hình ảnh thực tế về ngoại thất và nội thất của mẫu SUV cỡ C này. Kiểu dáng tổng thể và kích thước của thân xe được kế thừa từ phiên bản dùng động cơ đốt trong.

Trong khi đó, toàn bộ thiết kế thân xe của Nissan X-Trail Hybrid 2027 đã được làm mới. Nissan cung cấp 3 kiểu dáng và công nghệ hệ truyền động khác nhau cho X-Trail tại thị trường Mỹ, bao gồm động cơ đốt trong thông thường, hybrid và hybrid sạc điện (PHEV). Trong đó, phiên bản PHEV được phát triển dựa trên Mitsubishi Outlander.

Trên Nissan X-Trail Hybrid 2027, phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt rộng với họa tiết tổ ong, nối liền dải đèn LED định vị ban ngày bên dưới cụm đèn LED thanh mảnh. Phía sau, xe sở hữu cụm đèn hậu thiết kế lại, có thể kết nối với nhau thông qua một dải LED tùy chọn trên cửa cốp được tạo hình điêu khắc. Trong khi đó, cản sau đi kèm các chi tiết ốp màu đen.

Khoang nội thất 5 chỗ được cho là mang đến “nhiều khoảng không trên đầu và chỗ để chân phía trước hơn Toyota RAV4” cùng khoang hành lý 881 lít. Mặt táp-lô tiêu chuẩn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất được nâng cấp lên hai màn hình 14,3 inch, kết hợp cùng hệ thống âm thanh Bose 10 loa.

Các nhà thiết kế của Nissan đã bổ sung cụm nút bấm vật lý để chỉnh điều hòa trên bảng điều khiển trung tâm cùng sạc không dây từ tính Qi2 công suất 15 W. Tùy theo phiên bản, xe sẽ được trang bị 1 hoặc 2 sạc điện thoại không dây.

Những trang bị tùy chọn của xe gồm ghế không trọng lực có chức năng điều hòa và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Bên cạnh đó là gói công nghệ an toàn chủ động ProPilot ADAS được nâng cấp với các tính năng cao cấp hơn như tự động chuyển làn, hỗ trợ lái khi kẹt xe mà không cần chạm tay vào vô lăng và hệ thống camera 360 độ 3D HD với tính năng quan sát dưới gầm.

X-Trail Hybrid 2027 là mẫu xe đầu tiên đưa công nghệ truyền động e-Power của Nissan đến thị trường Mỹ. Hệ thống hybrid tự sạc của Nissan hiện đã bước sang thế hệ thứ ba và trên X-Trail, công nghệ này đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của khách hàng Bắc Mỹ.

Dưới nắp ca-pô là động cơ 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 148 mã lực, đóng vai trò như một máy phát điện và không kết nối trực tiếp với các bánh xe. Động cơ cung cấp năng lượng cho bộ pin lithium-ion 1,67 kWh. Nhiệm vụ truyền động cho bánh thuộc về 2 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 225 mã lực.

Mẫu SUV này cũng được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và hệ thống phanh tái sinh e-Pedal với công nghệ Smooth Stop. Nissan ước tính mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 6,18 lít/100 km trên đường hỗn hợp, thấp hơn mức 7,3 lít/100 km của X-Trail sử dụng động cơ đốt trong nhưng vẫn chưa sánh được với mức 5,6 lít/100 km chính thức của Toyota RAV4 Hybrid AWD.

Bảng màu ngoại thất của mẫu SUV cỡ C này gồm 8 màu đơn và 2 tùy chọn phối hai tông màu, trong đó có màu xanh dương Horizon Blue Pearl Metallic mới. Nissan X-Trail Hybrid 2027 sở hữu chiều dài 4.651 mm, chiều dài cơ sở 2.705 mm và khoảng sáng gầm từ 213-216 mm, tùy phiên bản.

Nissan X-Trail Hybrid 2027 sẽ được đưa tới các đại lý Mỹ vào mùa thu năm nay. Phiên bản SR với gói Tech Package tùy chọn sẽ là phiên bản đầu tiên xuất hiện, tiếp theo là SV tiêu chuẩn, SR tầm trung và Platinum cao cấp nhất vào đầu năm 2027. Xe có giá dao động từ 35.490-43.490 USD.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Nissan X-Trail Hybrid 2027 mới.