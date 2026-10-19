[GALLERY] Tận thấy MPV điện Wuling Darion tại Việt Nam, từ 769 triệu đồng

Wuling Darion 2026 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ cao cấp nhất của hãng tại Việt Nam hiện nay, thuộc phân khúc MPV cỡ trung. Nếu xét tới các đối thủ điện thuần, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Bestune NAT, BYD M6, VinFast Limo Green/VF MPV 7. Trong khi đó nếu tính cả xe động cơ đốt trong, Darion còn phải đối phó Toyota Innova Cross và Hyundai Custin.

Về tổng thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.920 x 1.880 x 1.785mm cùng chiều dài cơ sở 2.910mm. Chi tiết thiết kế đáng chú ý trên Darion là trang bị cửa trượt hai bên thân xe tương tự các dòng minivan lớn và cao cấp hơn như Kia Carnival, trong đó cửa bên phải tích hợp chỉnh điện còn cửa bên trái mở cơ.

Mẫu xe MPV Wuling Darion 2026 tại Việt Nam nhắm đến các khách hàng gia đình đô thị, xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Wuling với lưới tản nhiệt đóng kín, cụm đèn pha hẹp, nằm giữa 2 dải đèn LED định vị ban ngày và nẹp màu đen bóng tích hợp logo của Wuling. Trên cản trước còn có hốc gió trung tâm hình thang sơn đen bóng và hai khe gió hẹp nằm dọc.

Bên trong Wuling Darion là không gian nội thất 7 chỗ với cấu hình chỗ ngồi 2+2+3. Ở bản Eco tiêu chuẩn, xe được trang bị ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ, bảng đồng hồ analog với màn hình đa thông tin 3,5 inch, 2 loa, vô lăng 2 chấu bọc nhựa, USB Type A và tấm chắn nắng không tích hợp gương trang điểm.

Trong khi đó, bản Luuxry sở hữu ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng 2 chấu bọc da, sạc không dây 50 W, USB Type A/Type C và tấm chắn nắng có gương trang điểm/đen.

Hàng ghế thứ hai của xe được thiết kế dạng thương gia riêng biệt có tựa tay, ngả phẳng 180 độ và hỗ trợ móc gắn ghế trẻ em ISOFIX. Khoảng trống trần xe phía sau đạt trên 1.200mm, trong khi hàng ghế thứ ba hỗ trợ gập phẳng để tăng dung tích chứa đồ.

Về khả năng vận hành, Wuling Darion được trang bị động cơ điện đặt ở cầu trước cho công suất 100kW (khoảng 136 mã lực), kết hợp bộ pin lithium 60kWh. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy đạt 450km trên bản Eco và 500km trên bản Luxury. Xe sử dụng cổng sạc chuẩn CCS2 hỗ trợ cả sạc nhanh DC lẫn sạc chậm AC, riêng bản Luxury hỗ trợ sạc AC công suất 3,3kW.

Tính năng hỗ trợ người lái trên xe gồm ga tự động Cruise Control, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động Auto Hold và camera 360 độ. Các trang bị an toàn cơ bản được trang bị đầy đủ với 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESC.

Wuling Darion được phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản gồm Eco 450km và Luxury 500km, có mức giá niêm yết lần lượt là 769 triệu đồng và 839 triệu đồng. Đối với những khách hàng mua xe đợt đầu, giá ưu đãi tiên phong giảm xuống còn 750 triệu đồng cho bản Eco và 820 triệu đồng cho bản Luxury.

Ngoài ra để kích cầu, Wuling Việt Nam cho biết khách hàng đặt cọc tiên phong sẽ được tặng chuyến thăm nhà máy của hãng tại Trung Quốc, bảo hiểm thân vỏ 1 năm và sạc cầm tay cùng trụ sạc AC CCS2 7kW.

Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV điện Wuling Darion 2026 tại Việt Nam.