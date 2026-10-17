[GALLERY] Tận thấy MG GT 2026 tại Việt Nam - cao cấp hơn và rẻ nhất phân khúc

MG Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu sedan thể thao MG GT thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Về cơ bản, đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan hạng C MG5 hiện tại. Tuy nhiên thay vì "khai tử" MG5, hãng đã quyết định bán song song GT với mẫu cũ - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Về tổng thể, MG GT 2026 mới sở hữu kiểu dáng giống "người đàn anh" MG5 với trọng tâm dồn về phía sau và đường mái vuốt nối liền cốp. Xe có chiều dài 4.715mm, rộng 1.842mm, cao 1.473mm và chiều dài cơ sở 2.680mm.

So với thiết kế sedan truyền thống của bản tiền nhiệm, MG GT lột xác theo phong cách fastback coupe trẻ trung hơn. Phần mái xe được vuốt thấp dần về phía sau nối liền với cốp, tạo nên phom dáng thanh thoát của một mẫu xe thể thao bốn cửa.

Ngoại thất của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt rộng gồm các nan dọc phối họa tiết 3D, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế mảnh tích hợp công nghệ điều chỉnh dải sáng thông minh.

Dọc thân xe của MG GT 2026 là đường gân dập nổi kéo dài, bộ mâm hợp kim 17 inch mang kiểu dáng thể thao và cùm phanh sơn đỏ nổi bật trên phiên bản Luxury. Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu LED tạo hình đường dệt ánh sáng cùng cản sau góc cạnh.

Bước vào bên trong, khoang cabin của MG GT được sắp xếp theo định hướng lấy người lái làm trung tâm. Khu vực bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 10 inch dạng nổi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch Full TFT phía sau vô-lăng.

Mẫu sedan sở hữu hệ thống ghế ngồi bọc da ôm sát cơ thể, trong đó ghế lái hỗ trợ chỉnh điện 6 hướng. Vô-lăng thể thao bọc chất liệu microfiber mang lại cảm giác cầm nắm êm ái.

Ngoài ra, xe MG GT 2026 mới còn được trang bị: hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2.5, cửa gió cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp chức năng sấy và cửa sổ trời.

Sự khác biệt đáng kể giữa hai phiên bản nằm ở hệ truyền động. MG GT 1.5 Luxury được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Hộp số đi kèm là loại vô cấp CVT. Ở bản 1.5T Premium, động cơ 1.5L được bổ sung bộ tăng áp, đưa công suất lên 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 275 Nm.

Xe được trang bị hộp số chuyển sang loại ly hợp kép 7 cấp DCT. Như vậy, bản Premium có lợi thế rõ rệt về thông số công suất và mô-men xoắn. Đổi lại, khách hàng cần chi thêm 74 triệu đồng so với bản Luxury để sở hữu cấu hình động cơ tăng áp cùng các trang bị bổ sung.

Về an toàn, MG GT 1.5T Premium được trang bị MG Pilot với các tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Các trang bị khác gồm camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía sau, hệ thống cảnh báo áp suất lốp trực tiếp và cân bằng điện tử...

Phanh tay điện tử, chức năng Auto Hold và 6 túi khí cũng nằm trong danh sách trang bị được công bố. Tại thị trường Việt Nam, MG GT 2026 được phân phối với hai phiên bản bao gồm 1.5 Luxury và 1.5T Premium, cùng mức giá niêm yết lần lượt là 512 và 586 triệu đồng.

Video: Xem chi tiết mẫu xe MG GT 2026 mới ra mắt Việt Nam.