[GALLERY] Tận thấy Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam, gần 3 tỷ đồng

Vào hồi đầu tháng 10/2026, Mercedes-Benz Việt Nam đã công bố bổ sung một phiên bản mới cho dòng SUV hạng sang GLC, đó là GLC 350e 4Matic. Đến Triển lãm Trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” khai mạc ngày 29/10/2026 tại TP.HCM, thương hiệu ngôi sao 3 cánh đã mang Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic 2026 đến giới thiệu với người tiêu dùng trong nước.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt lớn nhất của Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic so với 2 phiên bản còn lại là hệ truyền động bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, xe được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) mạnh mẽ và tiết kiệm xăng. Xe sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây. Chưa hết, Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic còn được trang bị pin có dung lượng khả dụng 25,28 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện từ 115-128 km theo chuẩn WLTP.

Với con số mới, xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị của nhiều người mà không cần dùng đến động cơ xăng. Tuy nhiên, Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic không hỗ trợ sạc nhanh DC. Thay vào đó, xe chỉ hỗ trợ sạc chậm AC 11 kW với thời gian sạc đầy pin từ 0-100% trong 2,75 giờ.

Trừ động cơ, Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic không thay đổi nhiều về mặt thiết kế và trang bị so với 2 phiên bản còn lại của dòng SUV hạng sang này. Xe chỉ được cung cấp đèn chào mừng với logo thương hiệu Mercedes-Benz và dải thảm đèn họa tiết ngôi sao ba cánh tại hai cửa phía trước.

Bên cạnh đó là gói thiết kế nội-ngoại thất thể thao AMG Line, mâm hợp kim AMG 20 inch 5 chấu, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, baga mui ốp nhôm bóng, vô lăng 3 chấu bọc da Nappa, ghế trước chỉnh điện/thông gió, ghế trước/vô lăng/gương chiếu hậu nhớ 3 vị trí, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí MBUX với màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch...

GLC 350 e 4Matic có trợ lý ảo MBUX Interior Assistant, hệ thống định vị MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với công nghệ thực tế tăng cường AR, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D với 15 loa, công suất 710 W, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 4 vùng và hệ thống nước hoa trong xe.

Trang bị an toàn của Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic đương nhiên cũng đầy đủ nhất với cụm đèn trước kỹ thuật số Digital Light tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn chủ động...

Ngoài ra, mẫu xe SUV hạng sang này còn được hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo điểm mù và camrea 360 độ với tính năng Transparent Bonnet hỗ trợ quan sát khu vực bên dưới nắp ca-pô khi di chuyển qua những cung đường off-road.

﻿ Như thông tin đã đưa, Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam có giá 2,999 tỷ đồng. Với giá bán này, GLC 350 e 4Matic trở thành phiên bản cao cấp nhất của dòng Mercedes-Benz GLC. Hai phiên bản còn lại của dòng SUV hạng sang này là GLC 200 4Matic và GLC 300 4Matic với giá bán lần lượt 1,999 tỷ và 2,499 tỷ đồng.

Video: Toàn cảnh 5 mẫu xe điện hóa được Mercedes-Benz tại Việt Nam.