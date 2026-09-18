[GALLERY] Tận thấy Mercedes-Benz CLA 200 Electric tại Việt Nam, dưới 1,7 tỷ

Mẫu xe sedan điện Mercedes-Benz CLA 200 Electric 2026 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2026 với giá bán dưới 1,7 tỷ đồng. Mẫu xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện, thay vì đơn thuần chuyển đổi từ phiên bản động cơ đốt trong.

Tại Việt Nam, xe chỉ được phân phối duy nhất một phiên bản đi kèm gói trang bị nội, ngoại thất AMG Line. CLA 200 là dòng xe điện chạy pin (BEV) thứ 6 của thương hiệu Đức. Dù là mẫu xe điện có giá dự kiến dễ tiếp cận nhất của hãng tại Việt Nam (thấp hơn dòng EQB hiện có giá 2,309 tỷ đồng), CLA 200 vẫn phải đối mặt với bài toán lớn về hạ tầng và thị hiếu tiêu dùng.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric được phát triển trên nền tảng MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.723 x 1.855 x 1.468 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.790 mm. Thông số này tương đồng với dòng C-Class, tuy nhiên trục cơ sở ngắn hơn đôi chút và kiểu dáng được thiết kế dạng sedan coupe 4 cửa.

Phần đầu xe được tạo hình khá liền mạch, thay cho lưới tản nhiệt truyền thống là một mảng trang trí lớn dạng họa tiết, tích hợp 142 ngôi sao ba cánh có khả năng phát sáng. Phía trước còn có khoang chứa đồ phụ dung tích 101 lít, bổ sung thêm không gian để vật dụng nhỏ bên cạnh khoang hành lý phía sau.

Bên trong cabin, điểm đáng chú ý là cụm màn hình MBUX Superscreen kéo dài trên táp-lô. Hệ thống này gồm màn hình 10,25 inch dành cho người lái và hai màn hình 14 inch, đảm nhiệm các chức năng hiển thị thông tin, giải trí và điều khiển một số tính năng trên xe. CLA 200 Electric cũng sở hữu hệ điều hành MB.OS cùng trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric tại Việt Nam cũng sở hữu hệ điều hành MB.OS cùng trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Ngoài ra, xe còn có các tiện ích như: ghế trước chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Cung cấp sức mạnh cho CLA 200 Electric là mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, kết hợp hộp số 2 cấp. Xe mất 7,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Bộ pin dung lượng 58 kWh kết hợp kiến trúc điện áp 800 V mang lại tầm hoạt động 459 - 542 km (chuẩn WLTP) và hỗ trợ công suất sạc tối đa 200 kW.

Dù được định giá dưới 1,7 tỷ đồng - mức giá chưa có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe sang thuần điện cỡ nhỏ tại Việt Nam, CLA 200 Electric vẫn vấp phải rào cản lớn nhất là hạ tầng trạm sạc. Khác với hãng xe nội địa sở hữu hệ thống trạm sạc phủ rộng, Mercedes-Benz hiện phụ thuộc chủ yếu vào thiết bị sạc tại nhà hoặc điểm sạc ở hệ thống đại lý.

Mặc dù có phạm vi hoạt động công bố tối đa 542 km theo WLTP, nhưng con số thực tế trên CLA 200 Electric có thể thay đổi theo tốc độ, điều kiện thời tiết, tải trọng và cách vận hành. Trong các chuyến đi dài, người dùng vẫn cần chủ động xác định các điểm sạc phù hợp, đặc biệt trên những cung đường chưa có nhiều trạm sạc công suất cao.

Công suất sạc tối đa 200 kW cũng chỉ phát huy khi sử dụng nguồn điện đáp ứng được yêu cầu của xe. Vì vậy, lợi thế về kiến trúc 800V không đồng nghĩa mọi điểm sạc đều có thể cung cấp tốc độ nạp điện tương ứng. Bên cạnh đó, việc sở hữu kiểu dáng sedan coupe 4 cửa cũng mang lại thách thức về mặt thị hiếu...

Video: Xem chi tiết Mercedes-Benz CLA 200 mới.