[GALLERY] Tận thấy Mazda CX-5 2027 'lột xác' phong cách địa hình và thể thao

Autoexe, hãng độ chuyên các mẫu xe Mazda tại Nhật Bản, đã nhanh chóng phát triển bộ phụ kiện ngoại thất cho CX-5 thế hệ mới. Hai gói nâng cấp mang tên KM-07 và KM-07AX, hướng tới những nhóm khách hàng có nhu cầu cá nhân hóa khác nhau.

Bộ bodykit KM-07 độ Mazda CX-5 2027 tập trung nhấn mạnh vẻ thể thao và năng động của ngôn ngữ thiết kế Kodo. Autoexe bổ sung các chi tiết màu đen bóng ở khu vực vòm bánh xe và ốp sườn, kết hợp cánh ốp gầm trước, sau thiết kế nhô ra, các chi tiết cắt kim cương và ốp sườn sắc nét hơn.

Gói độ còn có cánh gió nóc kiểu đuôi dài với các cánh ổn định, ốp che mưa cửa kính và bộ tay nắm cửa hoàn thiện dạng sợi carbon. Autoexe hiện cũng phát triển hệ thống 4 ống xả cho bộ kit này.

Trong khi đó, KM-07AX mang phong cách hoàn toàn khác, hướng đến hình ảnh khỏe khoắn và khả năng khám phá địa hình. Các chi tiết màu đen bóng được thay thế bằng màu bạc kim loại và đen mờ.

Phía trước xe được bổ sung đèn sương mù LED hình chữ nhật, trong khi các chi tiết ốp phía sau và cửa cốp góp phần tạo diện mạo cứng cáp hơn. Bộ kit còn bao gồm chắn bùn cỡ lớn, tem trang trí riêng và hệ thống ống xả kép đường kính lớn.

Đáng chú ý, Autoexe cho biết đang phát triển bộ nâng gầm dành cho mẫu xe SUV Mazda CX-5 thế hệ mới, qua đó tăng khoảng sáng gầm và hướng mẫu xe tới khả năng vận hành trên những cung đường địa hình.

Bên cạnh những nâng cấp từ Autoexe, Mazda CX-5 thế hệ mới còn sở hữu một chi tiết khá đặc biệt bên trong cụm đèn pha LED lấy cảm hứng từ nghệ thuật kigumi của Nhật Bản.

Một chi tiết màu đỏ nằm bên trong cụm đèn thoạt nhìn có vẻ chỉ mang tính trang trí. Tuy nhiên, khi quan sát từ góc bên, phần này thực chất được khắc số “5”.

Ngoài body kit, Autoexe còn cung cấp một số phụ kiện như thanh giằng tháp giảm xóc, bộ kit đường hút khí, nắp châm dầu, nắp bình dầu phanh và bộ đai ốc bánh xe có đầu màu đỏ.

Mazda CX-5 thế hệ mới sở hữu hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV) 24V, kết hợp động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên. Hệ thống cho công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 238 Nm và truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động i-Activ AWD.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 đang cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với những cái tên như Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V và Mitsubishi Destinator. Thế hệ mới với thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mazda CX-5 2027 mới.