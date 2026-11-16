[GALLERY] Tận thấy Hyundai Tucson N Line 2027 màu xám Shadow Grey độc quyền

Mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới vừa chính thức ra mắt thị trường châu Âu,sở hữu diện mạo thể thao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn nhờ gói thiết kế riêng, bao gồm cản trước và sau được tinh chỉnh, bộ mâm hợp kim 20 inch cùng các chi tiết khí động học màu đen satin.

Ngoại thất ucson N Line 2027 còn có gương chiếu hậu sơn đen bóng, logo N Line và cánh hướng gió phía dưới cản trước. Phía sau nổi bật với cản xe tạo hình góc cạnh, tích hợp chi tiết mô phỏng bộ khuếch tán khí động học và hai cửa xả.

Đáng chú ý, mẫu xe Hyundai Tucson N Line 2027 được giới thiệu cho thị trường lục địa già với màu sơn Shadow Grey, có sắc thái tương đồng với màu Nardo Grey. Theo Hyundai, đây là màu ngoại thất dành riêng cho phiên bản N Line trong cấu hình tại thị trường châu Âu.

Khoang cabin sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu đỏ trên ghế, cửa xe và bảng táp-lô. Ghế thể thao bọc kết hợp da và da lộn textile nhằm tăng khả năng giữ người khi vào cua. Vô-lăng N Line có da đục lỗ, chỉ khâu đỏ, đi kèm bàn đạp kim loại và các chi tiết trang trí tối màu.

Trung tâm điều khiển là màn hình 17 inch chạy nền tảng Pleos Connect dựa trên Android Automotive OS. Trợ lý giọng nói Gleo AI Assistant hỗ trợ truy xuất thông tin trực tuyến và cập nhật phần mềm từ xa. Xe có thể trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa cùng đèn nội thất tương tác Smart Mood Lamp.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế lái Ergo Motion, ghế trước Relaxation Comfort, điều hòa Multi-Air Mode, gương chiếu hậu kỹ thuật số và chìa khóa Digital Key 2.0. Xe hỗ trợ sạc không dây Qi 2.0 công suất 15 W cùng hai cổng USB-C 100 W cho hàng ghế sau.

Về vận hành, Hyundai Tucson N Line thế hệ mới có ba tùy chọn hệ truyền động tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.6L T-GDi, sản sinh công suất 150 PS và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp với công nghệ mild-hybrid 48V.

Phiên bản hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 245 PS và mô-men xoắn 380 Nm. Hệ truyền động đi kèm pin 1,49 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid (PHEV) có tổng công suất 292 PS, mô-men xoắn 380 Nm, sử dụng bộ pin 17,1 kWh và hộp số tự động 6 cấp.

Khác với các mẫu xe hiệu suất cao thuộc dòng Hyundai N, Tucson N Line chủ yếu tập trung vào nâng cấp thiết kế ngoại thất và nội thất theo phong cách thể thao, đồng thời giữ nguyên tính thực dụng và công nghệ của Tucson tiêu chuẩn. Các thông số và trang bị trên thuộc cấu hình Tucson N Line dành cho thị trường quốc tế, có thể thay đổi tùy từng quốc gia.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Hyundai Tucson N Line thế hệ mới.