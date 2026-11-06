[GALLERY] Tận thấy Honda RN0 - xe đạp leo núi trợ lực điện công suất 750 W

Honda vừa ra mắt toàn cầu mẫu xe đạp leo núi trợ lực điện (e-MTB) RN0 tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan, Italy. Đây là sản phẩm đầu tiên của hãng trong phân khúc e-MTB cao cấp, được phát triển thông qua sự hợp tác với ROTWILD, nhà sản xuất xe đạp leo núi của Đức.

Honda RN0 kết hợp kinh nghiệm phát triển khung gầm mô tô của hãng xe Nhật Bản với công nghệ xe đạp trợ lực điện hiện đại. Mẫu xe hướng đến khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình, từ những cung đường mòn kỹ thuật đến các hành trình dài.

Điểm đáng chú ý của RN0 là khung liền khối bằng sợi carbon (carbon monocoque) do Honda phát triển, kết hợp gắp sau dạng gull-arm. Cấu trúc này được thiết kế nhằm tăng độ cứng vững, cải thiện phản hồi từ mặt đường và duy trì sự ổn định khi vận hành.

Theo Honda, khung xe còn có độ đàn hồi được tính toán để hỗ trợ lốp duy trì tiếp xúc với mặt đất khi vào cua. RN0 có trọng lượng khoảng 24 kg, với ba kích thước khung S, M và L, phù hợp với nhiều thể trạng người lái.

Hình học khung được tối ưu dựa trên kinh nghiệm của ROTWILD, phục vụ nhu cầu chạy địa hình đa dạng, bao gồm leo dốc và đổ đèo. Hệ thống treo sau sử dụng gắp đơn trục xoay kết hợp cơ cấu liên kết, giúp hạn chế chuyển động không mong muốn khi đạp và hấp thụ xung lực từ mặt đường.

Về trang bị, xe đạp trợ lực điện Honda RN0 2027 sử dụng phuộc trước FOX 36 FLOAT Factory Kashima với hành trình 160 mm, kết hợp giảm xóc sau FOX FLOAT X Factory Kashima.

Xe được trang bị bộ vành DT Swiss H1900 SPLINE dành riêng cho e-MTB, sử dụng cấu hình bánh trước 29 inch và bánh sau 27,5 inch. Cách bố trí này nhằm cân bằng giữa độ ổn định và khả năng linh hoạt trên địa hình phức tạp.

Lốp Schwalbe Albert EVO Trail và hệ thống phanh đĩa SHIMANO DEORE XT bốn piston cũng nằm trong danh sách trang bị. Hệ thống trợ lực điện của RN0 do SHIMANO cung cấp, với bộ mô-tơ nặng 2,3 kg, công suất tối đa 750 W và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Nguồn điện đến từ bộ pin dung lượng 720 Wh.

Bộ trợ lực tích hợp chức năng AUTO ASSIST, tự động điều chỉnh mức hỗ trợ dựa trên độ dốc địa hình và lực đạp của người lái. Trong khi đó, AUTO SHIFT có khả năng tự động chuyển số để duy trì nhịp đạp phù hợp.

Ngoài ra, tính năng Assist Carryover cho phép duy trì lực trợ lực trong thời gian ngắn sau khi người lái ngừng đạp, giúp xe giữ đà khi vượt chướng ngại vật hoặc di chuyển qua những đoạn địa hình khó.

Honda RN0 còn được trang bị màn hình màu 2,2 inch tích hợp trên ống trên của khung xe, hiển thị tốc độ, phạm vi hoạt động còn lại, chế độ trợ lực và các thông tin vận hành. Xe có cổng USB-C để sạc thiết bị, đồng thời hỗ trợ kết nối ứng dụng SHIMANO nhằm tùy chỉnh hệ thống trợ lực và khóa hoặc mở khóa điện tử.

Về ngoại hình, RN0 sử dụng phối màu hai tông gồm xám ngọc trai Pearl Moon Ash Gray và đen nhám ánh kim Mat Ballistic Black Metallic. Tên gọi RN0 mới cũng kế thừa di sản này, đồng thời mang hai ý nghĩa “Ride Natural” (kết nối với thiên nhiên) và “Reach New Peaks” (chinh phục những đỉnh cao mới). Hiện Honda chưa công bố giá bán, thời điểm mở bán RN0.

VIdeo: Giới thiệu mẫu xe đạp leo núi trợ lực điện Honda RN0 mới.