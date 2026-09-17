[GALLERY] Suzuki XL7 2026 đời mới hé lộ, sẽ sớm được bán ở Việt Nam

Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Suzuki XL7 thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại một trung tâm đăng kiểm khí thải ở Việt Nam vào hồi tháng 6/2026 vừa qua. Những hình ảnh chụp chiếc xe này đã làm dấy lên thông tin về việc XL7 tại Việt Nam sắp được nâng cấp.

Đến nay, trang chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đăng tải thông tin về dán nhãn năng lượng của Suzuki XL7 Hybrid. Qua thông tin này, có thể thấy xe có 2 phiên bản, bao gồm GL AT và GLX+ AT. Trong khi đó, Suzuki XL7 hiện đang bán tại Việt Nam chỉ có đúng 1 phiên bản.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy phiên bản mới của XL7 sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Suzuki XL7 Hybrid GL AT có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,91 lít/100 km. Con số tương ứng của Suzuki XL7 Hybrid GLX+ AT là 5,85 lít/100 km.

Có thể thấy, mẫu MPV 7 chỗ này sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp khá thấp. Có được kết quả này là nhờ hệ truyền động mild hybrid mà xe đang sử dụng. Ở phiên bản mới, Suzuki XL7 vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L quen thuộc, cho công suất tối đa 104 mã lực.

Động cơ kết hợp với hệ thống mild hybrid bao gồm máy phát điện tích hợp bộ đề và pin lithium-ion cỡ nhỏ nhằm cải thiện hiệu suất nhiên liệu. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộp số tự động và hệ dẫn động cầu trước. Xe ở Việt Nam không có phiên bản số sàn như Suzuki XL7 mới tại Indonesia.

Bên cạnh mức tiêu thụ nhiên liệu mới, Suzuki XL7 nâng cấp còn thay đổi cả thiết kế và trang bị. Dự kiến, xe ở Việt Nam gồm lưới tản nhiệt lớn hơn, kéo dài xuống tận tấm ốp gầm; cản trước tái thiết kế; các hốc gió nằm dọc ở hai góc đầu xe, tích hợp cụm đèn sương mù LED mới; mâm hợp kim 16 inch; cụm đèn hậu tối màu; và ăng-ten vây cá mập.

Không gian bên trong khoang cabin vẫn giữ nguyên cấu hình 7 chỗ ngồi tiện dụng. Ghế xe được bọc nỉ kết hợp viền da, trong đó ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt lên xuống, ngả lưng linh hoạt hoặc gập 60:40, còn hàng ghế thứ ba hỗ trợ gập phẳng hoàn toàn theo tỷ lệ 50:50 để tăng diện tích chứa đồ khi đi xa.

Ở bản cao cấp, xe sẽ sở hữu những trang bị như camera 360 độ, camera hành trình, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và giám sát áp suất lốp. Đáng tiếc là XL7 vẫn chưa có các tính năng an toàn chủ động như nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.

Nhìn chung, đợt nâng cấp này giúp Suzuki XL7 làm mới ngoại hình để bắt kịp xu hướng hiện đại mà không làm mất đi tính thực dụng vốn có. Những thông tin cụ thể hơn về trang bị an toàn, tiện nghi nội thất và giá bán chính thức sẽ được hãng công bố chi tiết tại sự kiện ra mắt sắp tới.

Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của Suzuki XL7 là Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V... Khi mà doanh số XL7 đang dần tụt dốc, bản nâng cấp mới lần này có thể giúp mẫu xe này phần nào vực dậy sức bán trong thời gian tới.

Hiện mẫu xe MPV cỡ nhỏ XL7 vẫn là sản phẩm chủ lực của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam trong mảng xe du lịch. Ngoài XL7, Suzuki Việt Nam còn bán những mẫu xe du lịch khác như Swift, Fronx và Jimny nhưng doanh số khá khiêm tốn.

Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2026.