[GALLERY] Suzuki SV-7S 2027 động cơ V-Twin ra mắt - hậu duệ của SV650

Mặc dù SV650 vẫn nằm trong danh mục sản phẩm của Suzuki tại Mỹ trong năm 2026, mẫu xe này đã bị loại khỏi thị trường châu Âu do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5+. Sau khi Suzuki giới thiệu SV-7GX vào năm ngoái, việc SV650 trở lại Triển lãm EICMA 2026 với động cơ đạt chuẩn Euro5+ của SV-7GX là điều hợp lý.

Tuy nhiên, mẫu xe này hiện mang tên gọi mới là Suzuki SV-7S. Tên gọi mới của Suzuki SV650 có thể khiến người dùng mất một thời gian để làm quen. Tuy nhiên, khác với trường hợp của Gladius, Suzuki đã đưa ra quyết định sáng suốt khi không thay đổi quá nhiều về thiết kế.

Về ngoại hình, Suzuki SV-7S trông khá giống SV650, ngoại trừ cụm đèn pha LED và đèn xi-nhan LED mới cùng thiết kế mâm xe khác biệt. Bình xăng cũng được thiết kế lại, tuy vẫn giữ dung tích 14 lít nhưng được điều chỉnh hình dáng để tạo không gian cho các hệ thống điện tử mới.

Động cơ của Suzuki SV-7S vẫn là loại V-Twin góc nghiêng 90 độ, dung tích 645cc quen thuộc nhưng được điều chỉnh một số chi tiết ở hệ thống nạp khí và cụm bướm ga điện tử, đồng thời bổ sung bộ chuyển đổi xúc tác mới nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5+.

Động cơ tiếp tục sản sinh công suất tối đa được công bố ở mức 73 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại tua máy 6.800 vòng/phút, tương đương người anh em Suzuki SV-7GX. Suzuki cho biết hãng cũng đã điều chỉnh tỷ số truyền của hộp số và nâng cấp bộ phát điện từ.

Thay đổi lớn hơn nằm ở việc bổ sung các công nghệ điện tử hiện đại, bao gồm hệ thống bướm ga điện tử với 3 chế độ công suất. SV-7S cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo 3 chế độ và hệ thống sang số nhanh hai chiều. Màn hình màu TFT mới với kích thước 4,2 inch hỗ trợ người lái quản lý các thiết lập điện tử.

Hệ thống phanh của Suzuki SV-7S 2027 mới không thay đổi với bánh trước sử dụng hai đĩa phanh đường kính 290 mm kết hợp kẹp phanh Tokico 4 piston. Trong khi đó, bánh sau được trang bị một đĩa phanh 240 mm và kẹp phanh một piston.

Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước đường kính 41 mm, có hành trình 124 mm và giảm xóc đơn phía sau sử dụng cơ cấu liên kết, cho phép điều chỉnh tải trọng ban đầu của lò xo với hành trình khoảng 130 mm. Suzuki cho biết hệ thống treo của SV-7S đã được tinh chỉnh nhằm cải thiện sự thoải mái cho người lái.

Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu naked bike này bao gồm hệ thống dẫn đường với chỉ dẫn từng chặng, lốp Dunlop Roadsmart 3, yên cao 785 mm và trọng lượng khi vận hành được công bố ở mức 200 kg. Mẫu xe này dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý châu Âu vào mùa xuân năm 2027. Giá bán của Suzuki SV-7S hiện vẫn chưa được công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe Suzuki SV-7S 2027 động cơ V-Twin.