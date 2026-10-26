[GALLERY] Subaru Outback 2027 có bản tiêu chuẩn giá rẻ, mà vẫn có ghế sưởi

Những mẫu ôtô giá rẻ thực sự gần như đã biến mất khỏi thị trường xe mới tại Mỹ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Mức giá 35.000 USD không phải là con số thực sự dễ chịu đối với phần lớn người lao động tại Mỹ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là một mức giá hấp dẫn cho một mẫu SUV cỡ trung đáng mua như Subaru Outback.

Subaru vừa công bố giá bán của Outback 2027 tại thị trường Mỹ. Nhờ bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới, mẫu xe này có giá khởi điểm chỉ còn 34.540 USD, thấp hơn gần 2.000 USD so với năm ngoái. Giá của các phiên bản khác trong dòng Outback cũng giảm xuống, cho thấy Subaru thực sự quan tâm đến những khách hàng có ngân sách hạn chế.

Trái với dự đoán, phiên bản tiêu chuẩn mới của Subaru Outback 2027 không phải là một mẫu xe bị cắt giảm trang bị đến mức tối thiểu. Xe vẫn có các trang bị tiêu chuẩn như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trứ danh của Subaru, giá nóc chịu tải lớn, sưởi ở ghế trước/gương chiếu hậu, hệ thống sưởi chống đóng băng cho cần gạt nước kính chắn gió, cửa cốp đóng/mở điện...

Xe sở hữu bộ mâm hợp kim màu bạc 18 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 12,1 inch đã được Subaru cải tiến đáng kể, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Trên thực tế, Subaru Outback 2027 là mẫu SUV cỡ trung dẫn động bốn bánh có giá thấp nhất mà khách hàng Mỹ có thể mua.

Trong năm 2025, Premium là phiên bản có giá thấp nhất của dòng xe Subaru Outback. Tuy nhiên, việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới đã đẩy Premium lên một bậc. Subaru tăng phí vận chuyển và giao xe cho đời 2027, qua đó xóa bỏ lợi thế giảm giá 225 USD của phiên bản Premium. Kết quả là phiên bản này có giá 36.540 USD, cao hơn 95 USD so với năm ngoái.

Nếu nâng cấp lên Outback Limited, khách hàng sẽ tiết kiệm được 1.625 USD so với năm ngoái. Với giá bán mới là 41.540 USD, bản Limited có thêm những trang bị bổ sung gồm hệ thống dẫn đường, cần gạt nước tự động, sạc điện thoại không dây, sưởi vô lăng, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế bọc da thật, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, sưởi ghế sau và ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng.

Tiếp theo là Outback Touring hiện có giá 45.040 USD, thấp hơn 1.805 USD so với năm ngoái. Phiên bản này được trang bị ghế bọc da Nappa, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện 12 hướng và hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với nhiều tính năng hơn, bao gồm hệ thống lái xe rảnh tay trên đường cao tốc mới của Subaru.

Tất cả các phiên bản trên của Subaru Outback 2027 đều sử dụng động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động vô cấp CVT. Nếu muốn mua Subaru Outback 2027 có sức mạnh lớn hơn, khách hàng phải lựa chọn 1 trong 3 phiên bản là Limited XT, Wilderness hoặc Touring XT.

Subaru cũng cung cấp 3 màu sơn cao cấp mới cho Outback 2027 với giá chỉ 395 USD, gồm vàng cát Sand Dune Pearls, xanh dương Daybreak Blue Pearl và trắng Snowfall White Silica. Tại thị trường Mỹ, Subaru Outback 2027 có các đối thủ như Honda Passport, Toyota Crown Signia, Volkswagen Atlas Cross Sport và Chevrolet Blazer. Những đối thủ này đều có giá cao hơn hàng nghìn USD.

Video: Giới thiệu Subaru Outback 2027 mới.