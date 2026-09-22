[GALLERY] Subaru Crosstrek 2027 sẽ chỉ còn phiên bản động cơ hybrid

Subaru đã cập nhật phiên bản đời mới cho Crosstrek và Impreza tại thị trường Nhật Bản. Trong đó, đáng chú ý là việc loại bỏ hệ truyền động mild hybrid có tên e-Boxer với máy xăng 2.0L. Thay đổi này tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hệ truyền động giữa hai mẫu xe cùng dòng khi Subaru Crosstrek chuyển sang chỉ dùng động cơ hybrid còn Impreza chỉ sử dụng động cơ đốt trong thuần túy.

Cụ thể hơn, Subaru Crosstrek 2027 hiện chỉ được cung cấp với hệ truyền động e-Boxer S:HEV, cho tổng công suất 194 mã lực. Hệ truyền động này sử dụng công nghệ có nguồn gốc từ Toyota, kết hợp động cơ Boxer 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, hai mô-tơ điện, hộp số tự động eCVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD của Subaru.

Trong khi đó, những thay đổi ở khu vực ngoại thất khá giới hạn. Hãng chỉ bổ sung thanh giá nóc màu đen mới thay vì xám đậm như trước và huy hiệu e-Boxer thay đổi nhẹ trên cửa cốp. Subaru cũng bổ sung tùy chọn đỏ Ignition Red vào bảng màu ngoại thất trong khi giữ nguyên bộ mâm hợp kim 18 inch tiêu chuẩn, đi kèm lốp đa dụng.

Sự biến mất của động cơ xăng cũng khiến danh mục phiên bản của Subaru Crosstrek 2027 tại thị trường Nhật Bản bị rút gọn xuống còn 2 lựa chọn là Premium S:HEV và Premium S:HEV EX. Bản Premium được trang bị ghế chỉnh điện và vô lăng có sưởi tiêu chuẩn. Trong khi đó, Subaru bổ sung hệ thống định vị như trang bị tùy chọn cho bản này.

Riêng Subaru Crosstrek 2027 bản Premium EX có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống định vị tiêu chuẩn và gói hỗ trợ lái EyeSight X ADAS. Hệ thống âm thanh Harman Kardon là trang bị tùy chọn của bản Premium EX.

Trái ngược với Crosstrek, Subaru Impreza 2027 lại đánh mất tùy chọn động cơ mild hybrid. Phiên bản 2027 chỉ sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L thông thường, cho công suất tối đa 152 mã lực. Động cơ này chỉ kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT Lineartronic, truyền sức mạnh tới cầu trước hoặc cả bốn bánh.

Khi mua Subaru Impreza 2027, khách hàng Nhật Bản chỉ có duy nhất 1 phiên bản để lựa chọn, đó là Smart Edition. Đúng như dự đoán, thiết kế ngoại thất của mẫu xe này không có thay đổi, trừ màu đỏ Ignition Red mới.

Người mua vẫn có thể chi thêm tiền cho nhiều phụ kiện tùy chọn, bao gồm gói STI Aero với các chi tiết cản trước, ốp sườn, phần mở rộng cản sau và cánh gió đuôi. Subaru Impreza Smart Edition 2027 được trang bị hệ thống định vị và bàn đạp nhôm tiêu chuẩn. Trong khi đó, Impreza Smart Edition AWD cũng thêm vô lăng và ghế sưởi.

Các tùy chọn gồm đèn chiếu xa và chiếu gần LED toàn phần, đèn hỗ trợ vào cua, ghế lái chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí, ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng cùng gương chiếu hậu liên kết với số lùi, có chức năng nhớ vị trí cũng như tự động gập.

Subaru Impreza và Crosstrek 2027 hiện đã được mở bán tại thị trường Nhật Bản. Impreza Smart Edition có giá từ 2.865.500-3.135.000 Yên (khoảng 573-627 triệu đồng). Con số tương ứng của Subaru Crosstrek S:HEV 2027 là 3.833.500-4.053.500 Yên (khoảng 767-811 triệu đồng).

Subaru Crosstrek đang bán tại Việt Nam vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản đồng thời có cả phiên bản máy xăng và hybrid. Hiện chưa rõ sự thay đổi của Crosstrek 2027 tại Nhật Bản có ảnh hưởng đến xe ở Việt Nam trong thời gian tới hay không.

Video: Giới thiệu Subaru Crosstrek hybrid 2027 mới.