[GALLERY] SOOBIN khoe ảnh đi Úc, phong cách cuốn hút

SOOBIN mới đây chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Sydney (Úc) để tham dự sự kiện thời trang. Nam ca sĩ sinh năm 1992 gây chú ý với phong cách trẻ trung, những khoảnh khắc đời thường mang đậm “chất liệu bạn trai”.

Đáng chú ý, nam ca sĩ đã có mối gắn bó với CHANEL từ năm 2018, thường xuyên sử dụng trang phục, túi xách và phụ kiện của nhà mốt Pháp trong những chuyến đi cũng như các hoạt động nghệ thuật.

Chuyến đi lần này đánh dấu lần đầu SOOBIN tham dự một show diễn của CHANEL với tư cách khách mời đại diện Việt Nam. Sự kiện diễn ra ngày 5/11 tại The Cutaway, Barangaroo, Sydney, quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế như Nicole Kidman, Margot Robbie và Kylie Minogue.

Trong bộ suit đen kết hợp sơ mi trắng, SOOBIN khoe vẻ lịch lãm giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Giọng ca Giá như ghi điểm với góc nghiêng điển trai cùng thần thái thư thái, chẳng cần tạo dáng cầu kỳ.

Thời gian qua, nam ca sĩ ngày càng đầu tư cho hình ảnh cá nhân, thường xuyên lựa chọn CHANEL tại các sự kiện quan trọng, trong đó có những hoạt động gắn với dự án concert ALL-ROUNDER.

Khoảnh khắc nam ca sĩ mặc trên mình set đồ xám đơn giản và cầm ly cà phê dạo bước trên bãi cỏ khiến loạt ảnh càng thêm gần gũi, đúng chất một chàng bạn trai trong chuyến du lịch.

Diện áo len xám cùng quần đồng màu, SOOBIN thư thả thưởng thức đồ uống bên bờ biển. Mái tóc được tạo kiểu tự nhiên, kết hợp kính râm và túi đeo vai, giúp nam ca sĩ trông vừa phóng khoáng vừa cuốn hút.

Tại CHANEL Cruise 2026/27 Replica Show, SOOBIN xuất hiện với áo đỏ burgundy thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026, kết hợp quần jeans xanh và trang sức Coco Crush.

Thiết kế trẻ trung, phóng khoáng giúp nam ca sĩ nổi bật giữa dàn khách mời quốc tế, đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đồng hành cùng nhà mốt Pháp. Ảnh: SOOBIN