Gói độ mới được Kuhl phát triển dành riêng cho mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ Land Cruiser FJ, với hai cấu hình mang tên Basic Lift-Up Plan và Iron Build Full Customization Plan. Theo công bố, giá khởi điểm của xe sau khi nâng cấp là 4,95 triệu yen (tương đương khoảng 803 triệu đồng).

Trong khi đó, Land Cruiser FJ nguyên bản tại Nhật Bản có giá từ 4.500.100 yen (tương đương khoảng 730 triệu đồng). Như vậy, mức chênh lệch vào khoảng 73 triệu đồng. Mức giá này gần tương đương Toyota RAV4 bản tiêu chuẩn tại Mỹ vốn có giá khởi điểm 31.900 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển và giao xe.

Cả hai cấu hình Basic Lift-Up Plan và Iron Build Full Customization Plan đều sử dụng bộ nâng gầm ACC Easy-Up, kết hợp mâm hợp kim Verz-Wheels Kross VK01 kích thước 18 inch và lốp địa hình Dunlop Grandtrek RT01. Thành lốp có dòng chữ màu trắng, tạo điểm nhấn tương phản với tổng thể thân xe.

Dù đường kính mâm tương đương trang bị nguyên bản trên phiên bản Toyota Land Cruiser FJ VX, thiết kế mới có thông số offset rộng hơn. Kết hợp với bộ lốp kích thước lớn, bánh xe nhô ra ngoài nhiều hơn, khiến tổng thể chiếc SUV trông cơ bắp và khỏe khoắn hơn.

Sự khác biệt giữa hai gói độ chủ yếu nằm ở phần ngoại thất. Với Basic Lift-Up Plan, Kuhl giữ lại các tấm ốp nhựa nguyên bản trên thân xe, trong khi Iron Build Full Customization Plan được bổ sung bộ cản trước và sau thiết kế riêng. Bộ cản mới lấy cảm hứng từ những chi tiết thép thường xuất hiện trên xe địa hình chuyên dụng.

Phần góc cản được vát cao nhằm cải thiện góc tới và góc thoát khi xe đi qua những đoạn đường gồ ghề, đồng thời để lộ nhiều hơn bộ lốp địa hình. Các nâng cấp này có thể kết hợp với cả hai kiểu đèn pha của Land Cruiser FJ, gồm cụm đèn hình chữ nhật và đèn LED tròn mang phong cách cổ điển. Ngoài hai cấu hình chính, Kuhl còn lên kế hoạch mở rộng danh mục phụ kiện cho mẫu SUV này.

Những trang bị đang được phát triển bao gồm mâm Verz-Wheels kích thước 20 inch và 22 inch, thanh bảo vệ đầu xe bằng thép tích hợp đèn LED, cánh gió nóc cỡ lớn và hệ thống ống xả bốn đầu. Đáng chú ý, hãng độ Nhật Bản cũng dự kiến cung cấp hệ thống treo tùy chỉnh, nâng cấp phanh và bộ siêu nạp dành cho động cơ nguyên bản.

Về cấu hình nguyên bản, Toyota Land Cruiser FJ sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV, chung kiến trúc với một số mẫu xe như Hilux và Fortuner. Xe có chiều dài 4.575 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Động cơ là loại xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L hút khí tự nhiên, cho công suất 163 PS và mô-men xoắn 246 Nm. Hộp số tự động 6 cấp kết hợp hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và khóa vi sai cầu sau.

Video: Trải nghiệm SUV địa hình cỡ nhỏ Toyota Land Cruiser FJ tại Việt Nam.