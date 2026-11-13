[GALLERY] 'Soi' Suzuki Spacia Base chỉ 320 triệu đồng, xe camping cực chất

Thương hiệu Suzuki đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe van Spacia Base tại thị trường Nhật Bản. Thuộc phân khúc xe kei car, Suzuki Spacia Base đã được biến thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu cắm trại.

Phiên bản mới cho năm 2026 của mẫu xe van này đã từ bỏ phong cách thể thao của thế hệ tiền nhiệm để chuyển sang diện mạo mạnh mẽ hơn với nhiều chi tiết thiết kế được kế thừa từ mẫu Suzuki Spacia Gear hướng đến chở hành khách.

Về ngoại thất, Suzuki Spacia Base 2026 gần như giống hệt Spacia Gear mang phong cách địa hình với cụm đèn pha tròn, lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ người anh em Jimny và cản trước tạo hình chữ X tích hợp tấm bảo vệ gầm. Những khác biệt còn lại chỉ giới hạn ở những chi tiết màu xám trên cản trước, cản sau và viền trang trí đèn pha.

Xe sở hữu lưới tản nhiệt màu đen bóng và các tấm che cửa sổ phía sau được sơn cùng màu thân xe, nhấn mạnh đặc tính của một phương tiện phục vụ công việc. Bảng màu ngoại thất của Suzuki Spacia Base 2026 bao gồm xanh lục Dry Sand Khaki Metallic, xanh dương Denim Blue Metallic, be Soft Beige Metallic, bạc Steel Silver Metallic và xám Mineral Grey Metallic.

Mặc dù chỉ dài 3.395 mm nhưng mẫu xe van này vẫn sở hữu khoang nội thất rộng rãi. Hàng ghế sau đã bị loại bỏ trong khi không gian trống phía sau có thể được bố trí theo 7 cách khác nhau nhờ hệ thống Multi-Board nâng cấp. Hệ thống này có thể tạo thành mặt sàn phẳng, bàn, giường đơn, giường đôi và 3 kiểu vách ngăn khoang hành lý khác nhau.

Ở chế độ cắm trại một người, ghế lái có thể gập xuống để tạo không gian cho một chiếc giường đơn trong khi phần diện tích còn lại được dành để chứa đồ. Nếu có thêm bạn đồng hành, người dùng có thể ngả cả hai ghế trước về phía sau và dùng hai tấm Multi-Board để kết hợp thành một chiếc giường đôi, đồng thời vẫn để lại khoảng trống bên dưới để cất giữ vật dụng cá nhân.

Trong khi đó, mặt táp-lô của Suzuki Spacia Base 2026 được kế thừa từ Spacia với màn hình thông tin giải trí kích thước 9 inch tùy chọn, kệ chứa đồ tiện dụng phía hành khách và chất liệu bọc ghế bằng nỉ có khả năng chống thấm nước. Ngoài ra, Suzuki còn bổ sung phanh đỗ xe điện tử và gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS cải tiến cho mẫu xe kei car này.

Suzuki Spacia Base nâng cấp chỉ được trang bị 1 tùy chọn động cơ là máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 660cc, kết hợp hệ thống mild-hybrid. Công suất động cơ được giới hạn ở mức 63 mã lực, phù hợp với các quy định dành cho xe kei car tại Nhật Bản. Sức mạnh được truyền đến bánh trước hoặc cả bốn bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT.

Suzuki Spacia Base phiên bản nâng cấp dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý Nhật Bản vào tháng 12 tới. Giá bán chính thức của xe vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo trang tin địa phương Creative Trend, mẫu xe này sẽ có giá khởi điểm từ 1.992.000 Yên (khoảng 12.600 USD - hơn 320 triệu đồng).

Suzuki Spacia là dòng xe kei car được giới thiệu lần đầu vào năm 2013, tiếp đến là thế hệ thứ hai ra mắt vào cuối năm 2017 và thế hệ thứ ba xuất hiện vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, phiên bản xe van Spacia Base vẫn sử dụng nền tảng của thế hệ trước với phần đầu xe mang phong cách hầm hố của Spacia Custom.

Đến năm 2026, Suzuki đã nâng cấp Spacia Base để bắt kịp dòng sản phẩm thế hệ thứ 3 về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động mild hybrid. Các đối thủ của Suzuki Spacia Base bao gồm Honda N-Van, Daihatsu Hijet Cargo và mẫu Every Wagon của chính Suzuki.

Video: Giới thiệu mẫu xe Suzuki Spacia Base 2026 nâng cấp.