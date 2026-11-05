[GALLERY] Smart #2 - xe điện mini 'cháy hàng', bán sạch 999 bản giới hạn

Hiện 999 chiếc thuộc phiên bản giới hạn Couture Edition của dòng xe điện hai cửa Smart #2 đã nhanh chóng được khách hàng đặt mua hết. Thành tích này tiếp nối sức hút truyền thống từ dòng xe tiền nhiệm ForTwo EQ vốn được xem là một biểu tượng giao thông đô thị phổ biến tại nhiều quốc gia tại Châu Âu.

Theo ông Wolfgang Ufer - Giám đốc Điều hành Smart Europe GmbH, việc bán hết toàn bộ 999 xe trong hai tuần là kết quả vượt kỳ vọng, đặc biệt khi phần lớn khách hàng xuống tiền đặt cọc đều chưa trực tiếp tiếp cận mẫu xe ngoài đời thực. Hiện tại, người tiêu dùng không kịp đặt mua bản Couture Edition vẫn có thể lựa chọn các phiên bản tiêu chuẩn của Smart #2.

Smart #2 Couture Edition được hoàn thiện dựa trên nền tảng của bản Premium cao cấp nhất trong dải sản phẩm. Xe sở hữu màu sơn ngoại thất trắng nhám Atelier White Matt độc quyền kết hợp phần mái sơn màu vàng Platinum Gold.

Ngoại hình của mẫu xe mini điện thêm phần khác biệt nhờ bộ mâm Lyra kích thước 16 inch phối chi tiết màu vàng, cùng thiết kế dây đai dạng vali ở vị trí cản trước - chi tiết thiết kế từng xuất hiện trên bản thử nghiệm Smart Concept #2.

Khoang nội thất của Smart #2 được thiết kế theo hướng tối giản. Xe có màn hình trung tâm cảm ứng 10,1 inch và màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái kích thước 8,8 inch. Trên bảng táp-lô còn có Smart Pillar, vị trí dùng để gắn thêm các phụ kiện nhỏ.

Phiên bản giới hạn này được tích hợp nhiều tiện ích hiện đại như: cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống đèn trang trí nội thất, tính năng sưởi cho ghế và vô-lăng, hệ thống âm thanh cao cấp Sennheiser cùng sạc điện thoại không dây.

Dù có kích thước nhỏ gọn, không gian chứa đồ phía sau của xe đạt dung lượng 305 lít và có thể mở rộng lên tối đa 527 lít. Phần cửa cốp sau duy trì cơ chế mở dạng hai phần riêng biệt, cho phép người dùng mở độc lập phần kính phía trên để cất nhanh đồ đạc mà không cần mở toàn bộ cửa cốp.

So với thế hệ tiền nhiệm ForTwo EQ, Smart #2 mang đến bước tiến lớn về mặt thông số kỹ thuật. Mẫu xe mới được trang bị bộ pin LFP dung lượng 35,8 kWh, cao gấp đôi so với mức 17,6 kWh của phiên bản cũ. Nâng cấp này giúp tầm vận hành tối đa của xe tăng gấp đôi, đạt 290 km cho một lần sạc đầy.

Bên cạnh đó, khả năng sạc nhanh của Smart #2 cũng được tối ưu hóa đáng kể. Hệ thống sạc mới cho phép tái nạp lượng pin từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 20 phút.

Về trang bị an toàn, xe sở hữu 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao bao gồm: ga tự động thông minh Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảm biến đỗ xe và camera lùi.

Tại thị trường châu Âu trọng điểm như Đức, Pháp và Ý, Smart #2 có mức giá khởi điểm từ 19.990 EUR (575,91 triệu đồng). Theo kế hoạch từ nhà sản xuất, những chiếc xe đầu tiên thuộc cấu hình tay lái thuận dự kiến sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào giữa quý II/2027, trong khi phiên bản dành cho các thị trường tay lái nghịch sẽ được triển khai ở giai đoạn tiếp theo.

Video: Xem chi tiết mẫu xe mini điện Smart #2 Couture Edition.