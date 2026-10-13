[GALLERY] Smart #2 2027 khoảng 23.700 USD - xe 'vỏ Đức, ruột Trung Quốc'

Thương hiệu xe cỡ nhỏ Smart của Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu xe đầu tiên cách đây 3 năm và được biết đến với tên gọi Fortwo. Mẫu xe đô thị 2 chỗ ngồi mang tính biểu tượng này đã bị ngừng sản xuất vào năm 2024. Chỉ 2 năm sau, Smart Fortwo đã có mẫu xe kế nhiệm trực tiếp mang tên Smart #2 hoàn toàn mới.

Phiên bản thương mại của mẫu xe điện này đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô Paris 2026, chỉ 6 tháng sau khi Smart Concept #2 được giới thiệu. Xe sở hữu ngoại hình trông như một bước tiến từ đàn anh Smart Fortwo với các chi tiết hiện đại. Tất nhiên, xe cũng có thiết kế được tiết chế hơn so với phiên bản concept.

Những thay đổi của mẫu xe mini điện Smart #2 2027 bao gồm đồ họa thiết kế mới trong cụm đèn pha sắc sảo và đèn hậu hình tròn, bộ mâm hợp kim nhỏ hơn, tay nắm cửa thông thường cùng cản trước/sau đơn giản hóa. Đường ghép nối nắp ca-pô được đẩy lên cao hơn ở đầu xe trong khi lưới tản nhiệt dạng lưới được sơn cùng màu thân xe.

Bên cạnh đó là nóc lơ lửng, cửa kính không khung và cửa cốp chia đôi theo phong cách truyền thống. Mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này có các phiên bản gồm Pure, Pure+ và Premium. Smart cũng giới thiệu phiên bản Couture Edition lấy cảm hứng từ xe concept, được sản xuất giới hạn 999 chiếc tại châu Âu.

Smart #2 là mẫu xe điện có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 2.746 mm. Riêng phiên bản Couture Edition dài thêm 18 mm do có các chi tiết bổ sung trên cản xe. Dù vậy, mẫu xe mới vẫn dài hơn 51 mm so với Smart Fortwo thế hệ cuối cùng và dài hơn tới 246 mm so với mẫu Smart nguyên bản ra mắt vào cuối thập niên 1990. Bất chấp chiều dài tăng thêm, hãng vẫn giữ được bán kính quay vòng từ lề này sang lề đối diện ở mức 6,95 m.

Bên trong Smart #2 là mặt táp-lô có cách bố trí đơn giản với các cửa gió điều hòa hình tròn, màn hình thông tin giải trí tiêu chuẩn 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, giá chuyên dụng để gắn các thiết bị và vô lăng ba chấu tích hợp các nút bấm. Smart khẳng định khoang nội thất của mẫu xe này “rộng rãi và thiết thực”, với ghế dạng băng dài cùng dung tích khoang hành lý 305 lít.

Trang bị của xe khá phong phú, đặc biệt ở phiên bản cao cấp nhất Premium. Bản này được trang bị sẵn nóc kính, ghế sưởi, ghế bọc giả da và hệ thống âm thanh Sennheiser 7 loa. Smart #2 do hãng mẹ Mercedes-Benz thiết kế nhưng mẫu xe này lại sử dụng nền tảng khung gầm Electric Compact Architecture (ECA) chuyên biệt do nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely phát triển.

Xe được trang bị 1 mô-tơ điện đặt phía sau, sản sinh công suất tối đa 81 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Quan trọng hơn, bộ pin LFP dung lượng 35,8 kWh mang lại phạm vi hoạt động 290 km theo tiêu chuẩn WLTP, cao hơn gấp đôi mức 135 km của đàn anh Smart EQ Fortwo.

Bộ pin tương thích với công nghệ sạc nhanh DC công suất 65 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong 20 phút. Bên cạnh đó là tính năng sạc 2 chiều V2L, giúp xe cấp điện cho các thiết bị bên ngoài. Dù phát triển #2 chủ yếu để di chuyển trong đô thị, Smart vẫn chú trọng đến khả năng vận hành với trọng tâm thấp và hệ thống treo đa liên kết 5 điểm phía sau - một trang bị độc đáo trong phân khúc.

Hãng cũng đầu tư mạnh vào an toàn với phiên bản mới của cấu trúc khung an toàn Tridion Cell Evo đặc trưng, cùng hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, bao gồm Pilot Assist, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, giảm thiểu va chạm phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Smart hiện vẫn chưa công bố giá bán của mẫu xe mini điện #2 2027 mới. Theo tạp chí Autocar, mẫu xe này sẽ có giá khởi điểm khoảng 17.900 Bảng (khoảng 23.700 USD) tại thị trường Anh. Ngoài châu Âu và Anh, Smart #2 cũng sẽ được bán tại các thị trường khác, trong đó có Trung Quốc.

Video: Giới thiệu mẫu xe mini điện Smart #2 2027 mới.