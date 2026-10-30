[GALLERY] Siêu xe Valhalla Spider - mui trần mạnh nhất nhà Aston Martin

Tiếp nối sự ra mắt thành công của mẫu xe hybrid động cơ đặt giữa Valhalla Coupe vào đầu năm nay, Aston Martin tự hào giới thiệu Valhalla Spider 2027 mới, biểu tượng đỉnh cao của trải nghiệm lái mui trần và là chiếc Aston Martin mui trần nhanh nhất từng được chế tạo.

Là siêu xe thương mại mui trần động cơ đặt giữa đầu tiên của Aston Martin, sứ mệnh của Valhalla Spider vô cùng rõ ràng: tăng cường niềm vui lái xe mui trần trong khi vẫn giữ nguyên đặc tính vận hành linh hoạt hàng đầu phân khúc, giúp Valhalla đạt đến hiệu suất và sự phấn khích đỉnh cao trên cả đường phố lẫn đường đua.

Valhalla Spider sử dụng hệ thống mui toàn diện được thiết kế để giữ trọn những đường nét mượt mà của Valhalla Coupe và cung cấp giải pháp tối ưu cho mọi kịch bản vận hành. Trang bị tiêu chuẩn gồm mui vải màu đen có thể tháo rời và cất gọn, giúp khách hàng tận hưởng cảm giác mui trần cùng sự yên tâm bảo vệ trước thời tiết khi điều kiện thay đổi.

Khi lắp mui vải, xe có thể đạt tốc độ tối đa hàng đầu phân khúc lên tới 200 km/h (124mph). Tùy chọn mui cứng bằng sợi carbon cho phép xe đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 350 km/h (217 mph). Một bạt che mưa cũng được cung cấp khi xe dừng đỗ.Khẳng định cam kết về cảm giác lái phấn khích, Valhalla Spider cũng có khả năng đạt tốc độ tối đa ngay cả khi đã tháo mui. Điều này biến nó trở thành chiếc Aston Martin mui trần nhanh nhất lịch sử.

Kích thước tổng thể của Valhalla Spider với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.728 x2.208 x 1.233 (mm), chiều dài cơ sở 2.760 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 110 mm.Điểm nhấn phần hông là bộ mâm rèn màu Liquid Titanium và ống xả xả ngược hướng lên bằng Titan xả bóng. Đĩa phanh gốm carbon và heo phanh với nhiều lựa chọn màu sơn (vàng, đỏ, AMR Lime, Racing Green...).

Gói tuỳ chọn ngoại thất sẽ bổ sung thêm sợi carbon (bóng hoặc mờ) trên thân xe hoặc phủ màu (đỏ, xanh lá, xanh dương). Thêm gói tem độc quyền từ bộ phận cá nhân hóa Q by Aston Martin.Ngoài ra là tuỳ chọn nâng cấp mâm bằng chất liệu Magnesium siêu nhẹ đi kèm lốp Michelin Pilot Sport Cup 2.

Xe có ghế ngồi Touring bằng sợi carbon mới hiện là trang bị tiêu chuẩn trên Valhalla Spider, giúp nâng cao độ thoải mái cũng như việc ra vào xe dễ dàng hơn khi đóng mui. Tuy nhiên, ghế carbon nguyên bản từ Valhalla Coupe vẫn có thể được giữ lại miễn phí nếu chủ nhân ưu tiên cảm xúc lái thể thao.

Đối với bản tiêu chuẩn toàn bộ không gian được phủ chất liệu Alcantara cao cấp, các chi tiết trang trí bằng sợi carbon mờ cùng hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay hiện đại.Tuy nhiên chủ nhân có thể nâng cấp gói tuỳ chọn bọc da Semi-Aniline cao cấp, phối 2 hoặc 3 tông màu, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins, lẫy chuyển số bằng carbon, dây an toàn phối màu tương phản...

Valhalla Spider chia sẻ chung hệ truyền động Plug-in Hybrid 1.079 PS và mô-men xoắn 1.100 Nm với Valhalla Coupe. Trọng tâm là động cơ V8 4.0L tăng áp kép 828 PS độc quyền trên Valhalla, động cơ này đạt công suất riêng 207 bhp/lít, mức công suất riêng cao nhất trong số các động cơ đốt trong của Aston Martin.

Ngoài ra, bộ 3 mô-tơ điện hiệu suất cao đóng góp thêm 251 PS, biến Valhalla thành một siêu xe mang hiệu suất của hypercar. Cặp mô-tơ điện ở trục trước sở hữu công nghệ Điều hướng mô-men xoắn điện (E-TV) giúp tăng độ linh hoạt và ổn định. Mô-tơ thứ ba tích hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp (DCT), hỗ trợ động cơ V8 dẫn động trục sau và vi sai điện tử.

Khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,5 giây. Không có kết nối cơ học giữa trục trước và sau, lực truyền đến từng bánh xe được quản lý liên tục bởi hệ thống Kiểm soát Động lực học Tích hợp (IVC - (Integrated Vehicle Dynamics Control) tiên tiến. IVC giám sát hệ thống treo, phanh, lái, khí động học chủ động và hệ truyền động để đạt hiệu suất tối ưu.

Phối hợp với 4 chế độ lái (Sport, Sport+, Race và EV), IVC liên tục định hình đặc tính vận hành của Valhalla Spider bằng cách giám sát hành vi của xe và các yêu cầu của người lái, mang lại cảm giác lái tự nhiên, chân thực.Valhalla Spider kế thừa hệ thống khí động học chủ động toàn diện từng ra mắt trên Valhalla Coupe. Xe sẽ có màn ra mắt toàn cầu vào cuối tuần này tại sự kiện 2026 Concours at Wynn Las Vegas.

Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Valhalla Spider mui trần mới.