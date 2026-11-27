Sau loạt ảnh hé lộ về dự án được tung ra cách đây một tháng, Novitec chính thức trình làng gói độ thân rộng - widebody dành cho mẫu GT mới của Ferrari là 12Cilindri mới. N-Largo vốn là cấu hình thân vỏ cao cấp nhất của hãng, chỉ dành cho những mẫu xe đặc biệt hiếm hoi.

Với Ferrari 12Cilindri, đây là phiên bản giới hạn kết hợp giữa cải tiến thiết kế và các chi tiết khí động học đã được kiểm chứng qua mô phỏng hầm gió. Toàn bộ các chi tiết thân vỏ mới sử dụng sợi carbon cường độ cao để tối ưu trọng lượng, đồng thời được phát triển cùng nhà thiết kế người Đức - Vittorio Strosek.

Với Novitec, yếu tố then chốt của gói kit này là độ khít chuẩn xác và trọng lượng nhẹ hơn các giải pháp thông thường. Nhờ bản độ này, Ferrari 12Cilindri có bề ngang mở rộng thêm khoảng 5,1 cm ở trục trước và khoảng 12,7 cm ở trục sau so với nguyên bản.

Điểm nhấn ở phần đầu xe là các khe thoát khí dạng mang cá bằng sợi carbon giúp giải phóng nhiệt từ hệ thống phanh hiệu quả hơn. Đi kèm đó, bộ lò xo thể thao của Novitec hạ thấp trọng tâm xe xuống khoảng 3 cm.

Phía sau xe được bổ sung cánh gió kiểu đuôi vịt chia làm 3 phần, trải dài qua hai mảng ốp hông sau và nắp khoang sau nhằm gia tăng lực ép xuống mặt đường.

Hệ thống ống xả hiệu năng cao do chính Novitec tinh chỉnh tiếp tục là điểm sáng, tích hợp van điều khiển cho phép người lái linh hoạt chuyển đổi giữa âm thanh trầm ấm, nhã nhặn hoặc chất âm uy lực, dứt khoát. Khoang cabin mở rộng khả năng tùy biến theo yêu cầu riêng của từng chủ xe.

Về khối động cơ của siêu xe này vẫn được giữ nguyên. Ferrari cho biết thời gian tăng tốc 0-100km/h là 2,9 giây và 0-200km/h là dưới 7,9 giây trước khi 12Cilindri đạt tốc độ tối đa trên 340km/h. Động cơ F140HD 6.5l trang bị cho Ferrari 12Cilindri là phiên bản mới nhất của cỗ máy hút khí tự nhiên xuất phát từ hypercar Enzo Ferrari năm 2002.

Động cơ có thể giải phóng công suất lên tới 830PS và mô-men xoắn cực đại 678Nm; trong khi số vòng quay tối đa của nó đã được tăng lên 9500 vòng/phút bằng cách áp dụng các thành phần và phần mềm đã được sửa đổi - một số trong số đó đã được áp dụng trên dòng xe đặc biệt 812 Competizione.

Novitec chưa công bố giá bán cụ thể, nhưng khách hàng có thể lựa chọn mua trọn gói xe hoàn thiện theo cấu hình N-Largo hoặc tự mang chiếc 12Cilindri sẵn có đến xưởng độ của Novitec để nâng cấp.

Video: Chi tiết siêu xe Ferrari 12Cilindri độ Novitec đầy tinh tế.