[GALLERY] Siêu xe Acura NSX Roadster độc bản của Iron Man lên sàn đấu giá

Chiếc Acura NSX Roadster độc bản từng được Iron Man cầm lái trong bom tấn "The Avengers" của Marvel chính thức lên sàn đấu giá trên nền tảng Cars & Bids. Siêu xe của siêu siêu hùng Iron Man này sẽ có lần xuất hiện công khai tiếp theo tại sự kiện Las Vegas Concours vào ngày 31/10.

Siêu xe Acura NSX Roadster độc nhất vô nhị này được chế tạo dành cho bộ phim bom tấn ra mắt năm 2012, được thiết kế tại Studio của Acura tại Los Angeles, dưới sự chỉ đạo của cựu Giám đốc Sáng tạo Acura - Dave Marek.

NSX Roadster xuất hiện trong bộ phim "The Avengers" do Iron Man - Tony Stark (diễn viên Robert Downey Jr. thủ vai). Trước đó Iron man từng nổi tiếng với chiếc Audi R8 lên màn ảnh rộng trong các phần phim Iron Man đầu tiên.

Acura NSX Roadster được phát triển dựa trên nền tảng của Acura NSX thế hệ đầu tiên đời 1991, phần thân xe làm từ nhựa tổng hợp và sợi thuỷ tinh, lấy cảm hứng từ NSX Concept thế hệ thứ 2.

Tuy nhiên đây không phải là NSX thế hệ thứ hai bản thương mại vì xe ra mắt vào năm 2016, trong khi NSX Roadster của "The Avengers" ra mắt vào năm 2012.

Chiếc Acura NSX Roadster giữ nguyên trạng thái như khi xuất hiện trên màn ảnh, trong đó có biển số "STARK 33" đặc trưng và tông màu sơn trùng khớp với màu bộ giáp của Iron Man.

Dòng NSX nguyên bản đã trở thành biểu tượng huyền thoại của Acura, từng thách thức Ferrari trong phân khúc siêu xe vào những năm 1990, với sự tham gia hỗ trợ phát triển của tay đua 3 lần vô địch thế giới Công thức 1 (Formula 1) Ayrton Senna.

Ngoài ra, xe còn có các trang bị gồm ghế thể thao, bộ mâm trước 18 inch và mâm sau 20 inch. Số odo của NSX Roadster Concept này khoảng 252.188 mile quy đổi khoảng 405.857 km.

Sức mạnh đến từ động cơ V6 VTEC 3.0L DOHC 24 van, đạt công suất khoảng 270 mã lực và mô-men xoắn khoảng 285 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số sàn 5 cấp.

Acura NSX Roadster là mẫu xe concept và không thể tham gia giao thông, không thể cấp đăng ký xe hay lưu thông trên đường phố công cộng. Chủ nhân sau khi đấu giá thành công chỉ có thể trưng bày trong bộ sưu tập.

Mức giá đặt thầu đang dừng ở mức 98.500 USD quy đổi 2,54 tỷ đồng và phiên đấu giá dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/10. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện và Acura sẽ đóng góp cho Viện Sundance để hỗ trợ các nhà làm phim và nghệ sĩ độc lập.

Trước khi về tay chủ nhân mới, Acura sẽ trưng bày NSX Roadster Concept tại sự kiện Las Vegas Concours cùng với Nexera Vision - mẫu xe đại diện cho hướng đi thiết kế mới của thương hiệu với các yếu tố mang tính tương lai và phần thân xe gợi nhớ đến những chiếc siêu xe Ferrari hay McLaren.

Video: Chi tiết Acura NSX Roadster độc bản củan siêu anh hùng Iron Man.