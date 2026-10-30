[GALLERY] 'Siêu bò' Lamborghini Temerario có thêm bản đặc biệt Tettonero

Lamborghini vừa chính thức ra mắt phiên bản Temerario Tettonero đặc biệt mang phong cách phối hai tông màu tương phản nổi bật. Tên gọi "Tettonero" từng được hãng siêu xe Ý giới thiệu lần đầu trên dòng Urus SE tại Tuần lễ Thiết kế Milan 2026.

Tương tự như phiên bản Urus SE Tettonero, Temerario Tettonero áp dụng công thức tương phản màu sắc. Tuy nhiên, ngoại thất này không cấu thành một phiên bản sản xuất giới hạn có đánh số thứ tự. Thay vào đó, gói thiết kế hai tông màu này được xếp vào danh mục tùy chỉnh cùng với các chương trình cá nhân hóa Ad Personam tiêu chuẩn của hãng.

Được phát triển bởi Trung tâm Thiết kế Lamborghini (Lamborghini Centro Stile), điểm nhấn chủ đạo của mẫu xe này nằm ở phần nắp capo và mái xe sơn màu đen Nero Noctis, đối lập hoàn toàn với các gam màu sáng của phần thân dưới. Đi cùng với đó là các chi tiết ngoại thất màu đen bóng.

Phần nội thất của xe duy trì các tùy chọn quen thuộc từ dòng Temerario tiêu chuẩn. Khoang cabin sử dụng chất liệu bọc Nero Ade đi kèm các đường chỉ khâu tương phản thuộc danh mục Ad Personam.

Khách hàng vẫn có thể chọn họa tiết may hình lục giác Q-citura trên ghế ngồi, đồng thời phối các chi tiết trang trí nội thất đồng bộ với màu sơn ngoại thất đã chọn trên Lamborghini Temerario Tettonero đặc biệt.

Không có sự thay đổi nào về mặt kỹ thuật trên mẫu xe này. Lamborghini Temerario Tettonero vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid plug-in nguyên bản. Xe trang bị động cơ xăng V8 4.0L tăng áp đôi kết hợp cùng ba mô-tơ điện, gồm hai mô-tơ ở cầu trước và một mô-tơ tích hợp trực tiếp vào hệ thống truyền động. Tổng công suất đầu ra của xe đạt mức 907 mã lực.

Xe trang bị động cơ xăng V8 4.0L tăng áp đôi kết hợp cùng ba mô-tơ điện—gồm hai mô-tơ ở cầu trước và một mô-tơ tích hợp trực tiếp vào hệ thống truyền động. Tổng công suất đầu ra của xe đạt mức 907 mã lực.

Hiện mức giá của mẫu siêu xe Lamborghini Temerario Tettonero hiện chưa đươc công bố chính thức. Tuy nhiên, với những tuỳ chọn đặc biệt này, chắc chắn nó sẽ đắt hơn so với phiên bản thường hiện đang có mặt trên thị trường.

Video: Giới thiệu siêu xe siêu xe Lamborghini Temerario.