[GALLERY] Sao Việt 'không ngủ' vì BigBang trong đêm nhạc thứ hai

Erik (ngoài cùng bên phải) đăng tải hình ảnh đi xem BigBang cùng Đức Phúc và Hoa hậu Tiểu Vy.

Nam ca sĩ hào hứng viết trên trang cá nhân: “Quẩy banh nóc, vui quá, hôm nay điểm danh”.

Tiểu Vy chia sẻ khoảnh khắc tại đêm nhạc cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Tuổi thơ ùa về”. Với nàng hậu, âm nhạc của BigBang gắn liền với những ký ức từ thời niên thiếu. Dòng chia sẻ cũng phần nào cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của nhóm nhạc đối với khán giả Việt trưởng thành cùng làn sóng K-pop.

Đức Phúc cũng không giấu được sự phấn khích sau khi thưởng thức màn trình diễn của BigBang. Nam ca sĩ viết: “Đỉnh lắm mọi người ơi. Trải nghiệm tuyệt vời”.

Thúy Hạnh cùng Thúy Hằng đưa hai con gái Suti và Bông đến xem BigBang. Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh hài hước kể lại trải nghiệm của cả nhóm: “Tình hình là chỉ chụp cùng nhau được mấy tấm khúc đầu”.

Theo Thúy Hạnh, hai con gái thuộc lời các ca khúc trong danh sách biểu diễn còn hơn cả mẹ. Chi tiết này cho thấy âm nhạc của BigBang vẫn có sức hút với khán giả trẻ, dù nhóm đã ra mắt từ nhiều năm trước.

Nhạc sĩ Minh Khang, chồng Thúy Hạnh, cũng góp mặt trong chuyến đi xem nhạc cùng gia đình. Đêm diễn không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc mà còn trở thành trải nghiệm đáng nhớ khi các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ niềm yêu thích với BigBang.

MC Phí Linh bày tỏ sự hào hứng trước không khí tại Mỹ Đình. Cô viết: “Bầu trời lộng gió Mỹ Đình 2 hôm nay đón tiếp các bạn ổn quá phải không? Kính nể các bạn thật đấy! Xao xuyến quá đi thôi. Cảm ơn người chị màu hồng của tôi đã dành tặng vé”.

Đàm Thu Trang (trái) cũng chia sẻ cảm xúc khi tham dự đêm nhạc: “20 năm, BigBang, VIP vẫn ở đây”. Dòng trạng thái ngắn gọn thể hiện sự gắn bó của cô với nhóm nhạc và cộng đồng người hâm mộ sau nhiều năm.

Phương Mỹ Chi chia sẻ không khí sôi động của mùa concert, đồng thời nhắn nhủ khán giả đến với chương trình âm nhạc của cô vào ngày 7/11. Nữ ca sĩ viết: “Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà. Tôi biết dạo gần đây và ngay lúc này các bạn đi đu concert dữ lắm. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng ngày 7/11 cũng có một chiếc nhạc hội, mọi người nhớ đến ủng hộ Chi nhé, Chi cảm ơn. Tôi đợi mọi người tại Hà Nội nhé. Hẹn gặp lại".

Xem video G-Dragon biểu diễn cực sung dưới cơn mưa tầm tã. Nguồn: VTV