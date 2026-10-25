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[GALLERY] Sao Việt hào hứng đi xem concert của BigBang tại Hà Nội

Đàm Thu Trang, Juky San, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Tùng Dương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ khi hòa mình vào concert BigBang tại Hà Nội tối ngày 24/10.

Báo Tri thức & Cuộc sống
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Đàm Thu Trang (trái) đăng ảnh chụp cùng bạn thân khi xem concert BigBang tại Hà Nội vào tối ngày 24/10, kèm chú thích: “Xin 1 chiếc bình luận cho 2 tấm hình này”. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang (trái) đăng ảnh chụp cùng bạn thân khi xem concert BigBang tại Hà Nội vào tối ngày 24/10, kèm chú thích: “Xin 1 chiếc bình luận cho 2 tấm hình này”. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để lại bình luận: “Con chồng chăm rồi, xoã tới luôn đi vợ yêu”. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.

Dưới bài đăng của Đàm Thu Trang, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường để lại bình luận: “Con chồng chăm rồi, xoã tới luôn đi vợ yêu”. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Đi xem BigBang, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động để 2 tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình ở sân Mỹ Đình”. Ảnh: FB Tùng Dương.

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Đi xem BigBang, tranh thủ học hỏi các cao thủ cách khuấy động sân vận động để 2 tháng nữa đỡ bỡ ngỡ khi đến lượt mình ở sân Mỹ Đình”. Ảnh: FB Tùng Dương.

Diễn viên Lưu Đê Ly cũng có mặt tại concert. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trái tim còn đang lâng lâng quá, xin phép thả ảnh bản thân trước”. Ảnh: FB Lưu Đê Ly.

Diễn viên Lưu Đê Ly cũng có mặt tại concert. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trái tim còn đang lâng lâng quá, xin phép thả ảnh bản thân trước”. Ảnh: FB Lưu Đê Ly.

Cô hào hứng cho biết mình được trở về với thanh xuân thêm một lần nữa và muốn hét lên vì phấn khích. Ảnh: FB Lưu Đê Ly.

Cô hào hứng cho biết mình được trở về với thanh xuân thêm một lần nữa và muốn hét lên vì phấn khích. Ảnh: FB Lưu Đê Ly.

Ca sĩ Juky San cũng thể hiện tình cảm dành cho 3 thành viên của nhóm BigBang khi đi xem concert. Cô hài hước viết: “Đi đón người thân bên Hàn về”. Ảnh: Juky San.

Ca sĩ Juky San cũng thể hiện tình cảm dành cho 3 thành viên của nhóm BigBang khi đi xem concert. Cô hài hước viết: “Đi đón người thân bên Hàn về”. Ảnh: Juky San.

Juky San còn chia sẻ khoảnh khắc sẵn sàng lên đồ xem concert ngày thứ hai. Ảnh: Juky San.

Juky San còn chia sẻ khoảnh khắc sẵn sàng lên đồ xem concert ngày thứ hai. Ảnh: Juky San.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đăng tải hình ảnh xem concert cùng chồng. Ảnh: Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đăng tải hình ảnh xem concert cùng chồng. Ảnh: Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Cô còn hài hước viết: "Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức có mặt và xác nhận không tham gia biểu diễn concert BIGBANG tại Hà Nội vì không biết hát tiếng Hàn". Ảnh: Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Cô còn hài hước viết: "Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức có mặt và xác nhận không tham gia biểu diễn concert BIGBANG tại Hà Nội vì không biết hát tiếng Hàn". Ảnh: Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Thu Cúc (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/gallery-sao-viet-hao-hung-di-xem-concert-cua-bigbang-tai-ha-noi-post1641205.html