[GALLERY] Sắc vóc tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Nguyễn Yến Trang (giữa) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 sau khi vượt qua 24 thí sinh trong đêm chung kết. Ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam.

Nguyễn Yến Trang là một trong những thí sinh được chú ý từ vòng sơ khảo. Cuộc thi năm nay quy tụ nhiều gương mặt trẻ với ngoại hình và phong cách khác nhau. Các thí sinh trải qua nhiều phần thi trước khi bước vào đêm chung kết.

Yến Trang sinh năm 2006. Cô cao 1m71, có số đo ba vòng 79-58-88 cm. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Tân Hoa hậu Việt Nam sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, đôi mắt to, sống mũi cao và nụ cười tươi. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Mái tóc đen dài càng làm nổi bật vẻ nữ tính, trẻ trung của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Người đẹp theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần hiện đại. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Cô thường lựa chọn trang phục tôn dáng, từ váy dạ hội cầu kỳ, áo dài truyền thống đến những thiết kế trẻ trung, nhẹ nhàng. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Yến Trang diện áo dài hồng với thiết kế chiết eo, tôn vóc dáng thanh mảnh. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật đường nét thanh tú. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, Yến Trang từng là học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, có ba năm liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau khi tốt nghiệp, người đẹp trúng tuyển ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang lựa chọn theo học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để tiếp bước định hướng trở thành nhà giáo của mẹ. Ảnh: FB Nguyễn Yến Trang.

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