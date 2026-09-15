[GALLERY] Royal Enfield Himalayan 440 'giá mềm' ra mắt, chỉ hơn 63 triệu đồng

Mẫu xe môtô địa hình đa dụng Royal Enfield Himalayan 440 2026 mới về cơ bản là chiếc Himalayan 411 quen thuộc nhưng đã được nâng lên nền tảng động cơ 440cc từ chiếc Scram 440, cùng với giao diện định vị Tripper của hãng.

Mẫu xe này đánh dấu 10 năm ra mắt dòng Himalayan và mang trở lại thiết kế xe adventure-tourer đơn giản, quen thuộc của chiếc Himalayan 411 nguyên bản. Khách hàng có thể đặt mua Himalayan 440 ngay từ bây giờ. Xe sẽ được bán song song với Himalayan 450 mới hơn.

Xe được chế tạo trên khung sườn dạng bán kép và hệ thống treo gồm phuộc ống lồng trước/ giảm xóc đơn sau. So với Scram 440, hành trình giảm xóc đã được tăng lên đáng kể, đạt 200mm ở phía trước và 180mm ở phía sau. Để so sánh, Scram 440 có hành trình giảm xóc trước là 190mm và sau là 180mm.

Khoảng sáng gầm của xe đạt 220mm, cao hơn so với 200mm của Scram 440. Himalayan 440 sử dụng hệ thống bánh xe nan hoa 21 inch phía trước và 17 inch phía sau, hệ thống phanh gồm phanh đĩa 300mm phía trước và 240mm phía sau.

Royal Enfield cho biết heo phanh đã được nâng cấp với piston lớn hơn để cải thiện hiệu suất phanh. Xe được trang bị ABS hai kênh và cả ABS phía sau có thể tắt để kiểm soát tốt hơn khi di chuyển off-road.

Về mặt tính năng, Himalayan 440 mới được trang bị bảng đồng hồ bán kỹ thuật số. Có đồng hồ tốc độ dạng kim kết hợp với màn hình kỹ thuật số hiển thị mức nhiên liệu, thời gian, quãng đường đã đi và tổng quãng đường. Ngoài ra còn có mô-đun Royal Enfield Tripper Navigator để dẫn đường từng bước.

Trái tim của Royal Enfield Himalayan 440 2026 mới tại Ấn Độ là khối động cơ xi-lanh đơn 443cc, hành trình piston dài mới, sản sinh công suất 25,4 mã lực tại 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn 34Nm tại 4.000 vòng/phút.

Khối động cơ được kết hợp với hộp số 6 cấp mới với tỷ số truyền được điều chỉnh lại. Royal Enfield cho biết tỷ số truyền thấp hơn nhằm mục đích giúp việc lái xe ở tốc độ thấp dễ dàng hơn, trong khi việc bổ sung số thứ 6 sẽ cho phép di chuyển thoải mái hơn trên đường cao tốc.

Himalayan 440 có các màu Sela Black, Mustang Brown và Nelong White. Những chiếc xe sản xuất đầu tiên sẽ có huy hiệu kỷ niệm 10 năm độc quyền trên bình xăng. Royal Enfield cung cấp nhiều phụ kiện bao gồm thùng đựng đồ cứng, thùng đựng đồ phía trên, yên xe du lịch, tay nắm bảo vệ, bảo vệ động cơ và các phụ kiện bảo vệ khác...

Về giá bán, truyền thông Ấn Độ dự đoán Royal Enfield Himalayan 440 tại thị trường này có mức bán ra chính hãng từ khoảng 229.000 Rupee (tương đương 63,17 triệu đồng). Mức giá này sẽ đặt mẫu xe giữa 2 "người anh em" Scram 440 và Himalayan 450.

Sự xuất hiện của Himalayan 440 được xem là nỗ lực của Royal Enfield nhằm lấp khoảng trống mà Himalayan 411 để lại sau khi ngừng sản xuất. Trong khi Himalayan 450 hướng tới nhóm khách hàng cần hiệu suất và công nghệ cao hơn, Himalayan 440 tập trung vào sự đơn giản, khả năng vận hành địa hình và mức giá dễ tiếp cận.

Video: Xem chi tiết Royal Enfield Himalayan 440 2026 tại Ấn Độ.