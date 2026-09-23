[GALLERY] Rolls-Royce Nightingale - mui trần điện siêu sang, giới hạn 100 xe

Sau khi được ra mắt hồi tháng 4 năm nay dưới dạng ý tưởng, chiếc mui trần Rolls-Royce Nightingale siêu sang dựa trên cơ sở dòng coupe điện Spectre đang được hãng phát triển với quy trình thử nghiệm cầu kỳ.

Để nhắc lại, Nightingale là một mẫu xe mui trần chạy hoàn toàn bằng điện , có lẽ là chiếc xe thể thao nhất từng mang biểu tượng Spirit of Ecstasy kể từ khi 1 trong 2 nhà sáng lập là Henry Royce còn điều hành hãng vào đầu những năm 1930. Nó mở đầu cho bộ sưu tập Coachbuild Collection của thương hiệu và được sản xuất giới hạn chỉ 100 chiếc.

Mỗi chiếc được ước tính có giá lên tới 9,5 triệu đô la, và đó là chưa kể đến bất kỳ yêu cầu cá nhân hóa đặc biệt nào của Rolls-Royce. Với chiều dài khổng lồ 5.760mm và chỉ có chỗ cho hai hành khách, một phần lớn dung tích của Nightingale dành cho khoang hành lý và Rolls-Royce cũng chú trọng đặc biệt tới phần này.

Tính năng ấn tượng nhất chắc chắn là phần đuôi xe hình đuôi thuyền khổng lồ và cốp xe kiểu "piano" mở ngang như nắp đàn piano cỡ nhỏ. Rolls Royce cho biết cơ chế này đã trải qua 15.000 chu kỳ đóng mở, đảm bảo việc sử dụng nhiều lần "không bao giờ làm gián đoạn sự hoàn hảo và hoạt động dễ dàng của cử chỉ đặc trưng này cho các thế hệ mai sau."

Giả sử những chiếc xe này được sử dụng khoảng một lần một tuần, và cốp xe được mở và đóng 2 lần mỗi ngày, thì Rolls có lẽ đã thử nghiệm phần cứng cho cốp tương đương với khoảng 150 năm sử dụng. Nhưng đó không phải là thử nghiệm duy nhất mà nhà sản xuất ô tô này đã lên kế hoạch cho Nightingale.

Tên gọi của xe có nghĩa là Le Rossigni trong tiếng Pháp, và cũng là tên biệt thự của ngài Henry Royce trên vùng Riviera. Royce và nhóm của ngài đã sử dụng biệt thự này làm cơ sở thử nghiệm khi đưa các mẫu xe vào thử nghiệm khắp châu Âu, và Rolls-Royce hiện đại tuyên bố sẽ dành 350 tuần để thử nghiệm những chiếc Nightingale được chế tạo thủ công tại các địa điểm tương tự.

Chúng sẽ phải trải qua những con đường quanh co ở Địa Trung Hải, những con đường phủ đầy tuyết ở Vòng Bắc Cực và thậm chí cả những sa mạc ở Bắc Phi và những ngọn núi cao 2.750m. Hầu hết những điều đó, chủ sở hữu sẽ không bao giờ làm, cũng như họ khó có thể kiểm tra độ chính xác chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa 250km/h như công bố hay không.

Nhưng ở phân khúc siêu sang này, sự hoàn hảo chính là một trong những yếu tố chính khiến Rolls-Royce thu hút được khách hàng - đặc biệt khi mỗi chiếc Nightingale có giá hàng chục triệu USD. Đó là lý do hãng phải đưa chiếc xe qua quy trình thử nghiệm ngặt nghèo không kém các mẫu xe thương mại khác để đảm bảo mọi thứ trơn tru nhất.

Video: Giới thiệu xe Rolls-Royce Nightingale mui trần điện siêu sang.