[GALLERY] RAM Rampage 2027 từ 1,25 tỷ đồng, bán tải cơ bắp Mỹ nhỏ gọn như SUV

RAM chính thức mở đặt hàng cho RAM Rampage tại Châu Âu, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình của dòng xe này tại thị trường Châu Âu sau màn xem trước tại Fieracavalli 2025. Rampage mang đến chiếc xe cá tính độc đáo, mang trải nghiệm của chiếc RAM thực thụ, kết hợp với sự thoải mái, công nghệ và khả năng sử dụng hằng ngày vượt trội như chiếc SUV.

Rampage mở ra khoảng không gian hoàn toàn mới giữa các dòng xe bán tải truyền thống và SUV cao cấp. Mẫu xe được thiết kế dành cho những khách hàng đề cao các đặc tính và tiện ích của chiếc xe bán tải nhưng không muốn phải đánh đổi những bất tiện thường gặp trên dòng xe này.

Tại Châu Âu, Rampage có hai phiên bản riêng biệt, gồm: Rebel 2.2 Turbodiesel và R/T 2.0 Turbo Petrol. Xe đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày trên đường phố lẫn các hoạt động dã ngoại ngoài trời, Rampage mang đến cho khách hàng "sự tự do không cần phải lựa chọn" giữa tính thực dụng và sự tinh tế, dung hòa cả hai yếu tố trong cùng chiếc xe.

Với chiều dài 5.028 mm và chiều rộng 1.886 mm, Rampage ngắn hơn so với bán tải cỡ trung, mang lại sự linh hoạt cao hơn và khả năng xoay xở dễ dàng trên các con phố, đô thị Châu Âu mà vẫn giữ nguyên uy lực và sự hiện diện mạnh mẽ của dòng RAM.

Kết cấu khung gầm liền khối (unibody), hệ thống treo độc lập và thiết kế liên kết đa điểm phía sau cho phép Rampage di chuyển thoải mái, tự tin từ đường đô thị cho đến những hành trình đường dài. Hệ dẫn động 4x4 bán thời gian, chế độ 2 cầu chậm và hệ thống hỗ trợ đổ đèo cung cấp lực kéo cùng khả năng kiểm sát tối ưu khi điều kiện môi trường trở nên khắc nghiệt hơn, hỗ trợ lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Rampage sở hữu thùng xe dài 1.450 mm, vừa vặn với tấm pallet tiêu chuẩn Châu Âu, cùng tải trọng lên tới 1.015 kg (tùy thuộc vào từng phiên bản), mang lại tính đa dụng thực sự cho việc chở dụng cụ, công việc lẫn các hoạt động giải trí.

RAM Rampage Rebel là phiên bản thiên về tiện ích của dòng xe, kết hợp cá tính mạnh mẽ với chức năng hỗ trợ các hoạt động ngoài trời, nhu cầu sử dụng khắc nghiệt hơn và công việc nặng. Động cơ dầu tăng áp 2.2L sản sinh công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, trong khi sức chở đạt 1.015 kg.

Cá tính của xe được củng cố nhờ bộ lốp địa hình AT kích thước 17 inch cùng các chi tiết ngoại thất được thiết kế để tăng cường khả năng bảo vệ khi đi off-road. Tuy nhiên, khả năng off-road chỉ là một mặt của Rebel, mẫu xe vẫn giữ trọn các tính năng giúp Rampage phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa ngoài thành phố.

Sự tập trung vào hiệu năng không làm mất đi tính thực dụng cốt lõi của Rampage. Bản R/T vẫn duy trì tải trọng 750 kg cùng hệ dẫn động 4x4, giúp phiên bản thể thao này giữ vững bản chất của một chiếc bán tải thực thụ cũng như một phương tiện độc đáo cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Cả hai phiên bản Rebel và R/T đều được trang bị hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Bên trong cabin, Rampage kết hợp các vật liệu cao cấp, gồm ghế da cùng các chi tiết được chế tác tỉ mỉ trong một không gian hướng về người lái. Sự thoải mái được nâng cao nhờ hệ thống ghế chỉnh điện, trong đó ghế trước hỗ trợ chỉnh điện 12 hướng. Màn hình cảm ứng đa phương tiện 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 10,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon.

Gói hệ thống hỗ trợ người lái Cấp độ 2 - ADAS toàn diện, gồm Tính năng lái xe rảnh tay có giám sát, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường và Phanh khẩn cấp tự động, giúp tăng cường sự an toàn và tự tin trên mọi hành trình. Mức giá Ram Rampage từ 44.000 Euro (quy đổi 1,25 tỷ đồng), những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ đến tay khách hàng từ tháng 2/2027.

Video: RAM Rampage - bán tải cơ bắp Mỹ nhưng kích thước nhỏ gọn như SUV.