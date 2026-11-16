[GALLERY] Ra mắt Subaru WRX phiên bản số sàn chịu tải cao, từ 34.300 USD

Cho đến nay, những khách hàng Nhật Bản muốn sở hữu Subaru WRX thế hệ VB với hộp số sàn gần như không có nhiều lựa chọn. Dòng sản phẩm thông thường chỉ được trang bị hộp số vô cấp CVT trong khi phiên bản WRX STI Sport# sử dụng hộp số sàn chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 600 chiếc và phân phối thông qua hình thức bốc thăm.

Nhu cầu lớn đối với hộp số sàn đã thúc đẩy Subaru xem xét lại chiến lược và giới thiệu một phiên bản mới của mẫu sedan thể thao này. Dự án bắt đầu khi Subaru nhận ra dây chuyền sản xuất hộp số dành cho WRX STI thế hệ cũ có mã VA vốn đã ngừng sản xuất từ lâu vẫn còn hoạt động. Điều này khiến hãng xe thành lập một nhóm kỹ sư đặc biệt với quy mô nhỏ, có nhiệm vụ lắp đặt hộp số sàn lên WRX thế hệ hiện tại VB trong thời gian nhanh nhất có thể.

Kết quả là sự ra đời của phiên bản STI Sport R mới, được định vị cao nhất trong dòng xe Subaru WRX tại Nhật Bản. STI Sport R được xem như phiên bản hấp dẫn nhất của dòng xe Subaru WRX thế hệ hiện tại, đó là STI Sport R. Đồng thời, đây cũng là phiên bản tiệm cận nhất với Subaru WRX STI thực thụ.

Về ngoại hình, mẫu xe này trông rất giống Subaru WRX STI Sport trước đây và gần như tương đồng với WRX tS dành cho thị trường Mỹ. Những điểm nhấn đáng chú ý bao gồm bộ mâm hợp kim 19 inch sơn xám nhám, cùm phanh Brembo màu vàng, đầu ống xả phủ màu tối và cánh gió sau tùy chọn có kích thước phù hợp để đi kèm logo STI màu đỏ.

Ngoài ra, khách hàng có thể tăng thêm vẻ thể thao cho xe thông qua bộ bodykit lắp đặt tại đại lý và các tùy chọn mâm hợp kim khác nhau. Đáng tiếc là STI Sport R không được nâng cấp công suất so với các phiên bản còn lại trong dòng Subaru WRX. Động cơ boxer 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L của xe vẫn sản sinh công suất tối đa 271 mã lực và mô-men xoắn cực đại 375 Nm.

Tuy nhiên, động cơ đã được hiệu chỉnh lại nhằm cải thiện khả năng phản hồi. Điểm hấp dẫn nhất của Subaru WRX STI Sport R nằm ở hộp số sàn 6 cấp TY85 chịu tải cao. Đây là hộp số được kế thừa từ Subaru WRX STI thực thụ sau 7 năm kể từ khi mẫu xe này ngừng sản xuất.

Hộp số TY85 có độ bền cao hơn hộp số sàn TY75 thông thường được trang bị trên STI Sport# và WRX tS. Các tay lái thử của Subaru khẳng định sự khác biệt này mang lại những thay đổi rõ rệt trong trải nghiệm vận hành. Hộp số cũng được cải tiến và tối ưu hóa, giúp giảm độ rơ khi chuyển số tới 60%.

Bên cạnh hộp số được hồi sinh và nâng cấp, STI Sport R còn được bổ sung công nghệ Rev Sync nhằm tự động đồng bộ vòng tua động cơ để quá trình chuyển số diễn ra mượt mà hơn. Công nghệ này được lấy cảm hứng từ quá trình Subaru tham gia giải đua Super Taikyu Series. Tất nhiên, sức mạnh vẫn được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động Symmetrical AWD đặc trưng của Subaru, kết hợp bộ vi sai hạn chế trượt dạng khớp nối nhớt.

Ngoài ra, gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao Subaru EyeSight cũng đã được điều chỉnh để tương thích với hộp số sàn. Xe sử dụng lốp Bridgestone Potenza S007, tương tự Subaru WRX tS tại Mỹ. Những trang bị tương đồng khác bao gồm hệ thống giảm xóc ZF điều khiển điện tử được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn và hệ thống phanh Brembo với đĩa phanh khoan lỗ thông gió.

Theo bảng thông số kỹ thuật chính thức, Subaru WRX STI Sport R có trọng lượng 1.560 kg, tương đương STI Sport# và nhẹ hơn 50 kg so với phiên bản STI Sport sử dụng hộp số CVT. Bên trong khoang nội thất, xe được trang bị ghế bọc da lộn Ultrasuede kết hợp các đường chỉ khâu màu đỏ.

Trang bị tiêu chuẩn bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 11,6 inch và ghế có chức năng sưởi. Ghế thể thao Recaro phía trước mang logo STI và hệ thống âm thanh Harman Kardon được cung cấp dưới dạng tùy chọn.

Subaru sẽ bắt đầu nhận cọc cho WRX STI Sport R tại thị trường Nhật Bản từ ngày 19/11 với mục tiêu doanh số 330 xe mỗi tháng. Mẫu xe này có giá khởi điểm 5.480.000 Yên (khoảng 34.300 USD). Hiện Subaru chưa công bố liệu hộp số TY85 hoặc phần mềm Rev Sync mới có được trang bị cho xe WRX ở những thị trường khác như Việt Nam hay không.

WRX STI Sport R mới là một trong ba mẫu xe Subaru sử dụng hộp số sàn dự kiến ra mắt từ nay đến năm sau. Hai sản phẩm còn lại bao gồm Subaru BRZ phiên bản trọng lượng thấp với thiết kế khí động học sắc nét hơn và một mẫu xe hatchback 5 cửa hiện chưa được công bố tên gọi.

Video: Giới thiệu Subaru WRX phiên bản số sàn chịu tải cao.