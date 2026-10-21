[GALLERY] Ra mắt Nissan Pathfinder bản đặc biệt kỷ niệm 40 năm, từ 48.965 USD

Kỷ niệm 40 năm ra đời dòng xe Pathfinder, Nissan chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt 2027 nhằm tôn vinh di sản lâu đời của dòng SUV này. Mặc dù vậy, các thay đổi của mẫu xe so với bản thường không có sự đột phá vì Nissan đang có các kế hoạch lớn hơn cho thế hệ mới của Pathfinder.

Dựa trên thế hệ thứ 5 ra mắt từ năm 2022, Nissan Pathfinder 40th Anniversary có các dấu ấn hoài cổ tập trung chủ yếu ở không gian nội thất với tông màu kép đen và đỏ đô. Cách phối màu này lấy cảm hứng trực tiếp từ chất liệu bọc nỉ đỏ của thế hệ đầu tiên sản xuất năm 1987.

Ở ngoại thất, điểm duy nhất mang dấu ấn kỷ niệm trên Pathfinder 2027 bản đặc biệt là logo ở cột C. Bổ sung cho phiên bản này là bộ mâm đen 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế thứ hai dạng thương gia, hệ thống âm thanh Bose 12 loa...

Móc kéo phía sau giúp Nissan Pathfinder 40th Anniversary nâng sức kéo lên mức 2.720kg. Trái ngược với xu hướng động cơ tăng áp hiện nay, Pathfinder 2027 tiếp tục duy trì động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, tạo ra công suất 284 mã lực và mô-men xoắn 352Nm.

Xe có giá khởi điểm từ 48.965 USD cho bản dẫn động cầu trước và tăng lên 50.985 USD nếu chọn hệ dẫn động 4 bánh. Pathfinder 40th Anniversary ra đời trong bối cảnh thế hệ mới của dòng xe đang được Nissan ấp ủ.

Không hề dựa trên thế hệ hiện tại với thân xe nguyên khối unibody, hãng xe Nissan dự kiến bán SUV Pathfinder thế hệ mới song song với thế hệ hiện tại trên thị trường.

Pathfinder thế hệ mới dự kiến sẽ quay trở lại với kết cấu khung gầm rời dạng thang, dùng chung nền tảng với mẫu xe bán tải Frontier và mẫu SUV Xterra thế hệ mới.

Xe được định vị để cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado, dự kiến mang nhãn hiệu Pro4X và tích hợp tùy chọn động cơ hybrid sau khi ra mắt. Mẫu xe này sẽ được sản xuất tại nhà máy của Nissan ở Canton, bang Mississippi, Mỹ.

Song song đó, Nissan vẫn giữ lại thế hệ cũ với khung gầm liền khối, mức giá dễ tiếp cận hơn dựa trên nền tảng hiện tại để phục vụ nhóm khách hàng phổ thông.

Dù chưa được hãng xác nhận chính thức, định hướng này cho thấy Nissan Pathfinder 40th Anniversary phiên bản kỷ niệm 2027 chỉ là bước đệm mở đầu cho sự trở lại mạnh mẽ của dòng xe địa hình Pathfinder trong tương lai.

Video: Chi tiết Nissan Pathfinder 40th Anniversary phiên bản kỷ niệm 2027.