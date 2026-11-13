[GALLERY] Quạt cầm tay nhà Dyson, gió mạnh 25 m/giây

Dyson HushJet Mini Cool là mẫu quạt cầm tay mới của thương hiệu Anh quốc, được trang bị động cơ tốc độ cao cùng công nghệ kiểm soát luồng khí đặc trưng của hãng.

Sản phẩm có trọng lượng 212 g, thiết kế nhỏ gọn để người dùng dễ dàng mang theo khi đi làm, du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Thiết bị sử dụng động cơ không chổi than có tốc độ tối đa 65.000 vòng/phút, tạo ra luồng gió đạt 25 m/s, tương đương khoảng 90 km/h.

Dyson HushJet Mini Cool hỗ trợ 5 mức điều chỉnh tốc độ gió cùng chế độ Boost, cho phép tăng cường khả năng làm mát trong những điều kiện thời tiết nóng bức.

Công nghệ HushJet được tích hợp nhằm hạn chế nhiễu động và giảm tiếng ồn khi vận hành, hướng đến trải nghiệm làm mát êm ái hơn cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, công nghệ Air Multiplier giúp khuếch đại luồng không khí, thay thế cơ chế cánh quạt truyền thống và là nền tảng được Dyson ứng dụng trên nhiều thiết bị làm mát của hãng.

Về thời lượng sử dụng, quạt có thể hoạt động liên tục tối đa 6 giờ sau mỗi lần sạc, tùy thuộc vào tốc độ gió và chế độ vận hành được lựa chọn.

Dyson HushJet Mini Cool được phân phối với ba phiên bản màu sắc, có giá bán niêm yết 3,59 triệu đồng, thuộc phân khúc quạt cầm tay cao cấp.