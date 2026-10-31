[GALLERY] Puka khoe ảnh sinh nhật, nhan sắc trẻ trung khiến netizen xuýt xoa

Nhân dịp sinh nhật, diễn viên Puka chia sẻ loạt hình ảnh mới với diện mạo rạng rỡ. Khác với hình ảnh gần gũi, hài hước thường thấy, nữ diễn viên lựa chọn phong cách thời trang gợi cảm. Ảnh: FB Puka

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý chính là màn lấy lại vóc dáng nhanh chóng của Puka sau khi sinh con đầu lòng. Thân hình thon gọn cùng diện mạo tươi tắn giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn nhan sắc và phong độ ngoại hình của cô. Ảnh: FB Puka

Bên cạnh vóc dáng, Puka còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách thời trang. Khi xuất hiện với những thiết kế nữ tính, bay bổng, cô mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, dịu dàng. Ảnh: FB Puka

Sau khi kết hôn và đón con đầu lòng, Puka dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, vì vậy cô không còn xuất hiện dày đặc trong các dự án nghệ thuật như trước. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con, nhận được sự quan tâm và yêu mến từ đông đảo khán giả. Ảnh: FB Puka

Vai diễn gần nhất của Puka là trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do đạo diễn Huỳnh Lập thực hiện. Dù tạm thời giảm bớt hoạt động diễn xuất, cô vẫn duy trì sức hút riêng và thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Ảnh: FB Puka

Sự nghiệp của Puka bắt đầu được chú ý rộng rãi từ sân khấu Thế giới trẻ. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, ngọt ngào nhưng nữ diễn viên lại có lối diễn xuất giàu năng lượng, hoạt ngôn và khả năng biến hóa đa dạng. Cô có thể đảm nhận từ những vai diễn giàu cảm xúc đến các nhân vật hài hước, tưng tửng. Ảnh: FB Puka

Nhờ sự lăn xả, không ngại thay đổi hình tượng, Puka nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình, điện ảnh và nhiều gameshow được khán giả yêu thích. Ảnh: FB Puka

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý, Puka còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với nam ca sĩ, diễn viên Gin Tuấn Kiệt. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cả hai tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023 trong sự chúc phúc của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Tháng 5/2025, cặp đôi hạnh phúc chào đón con đầu lòng. Ảnh: FB Puka

Sau sinh, Puka từng chia sẻ về một số thay đổi của cơ thể, trong đó có tình trạng rụng tóc. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng lấy lại vóc dáng và duy trì tinh thần tích cực. Ảnh: FB Puka

Loạt ảnh sinh nhật mới nhất một lần nữa cho thấy diện mạo ngày càng rạng rỡ của cô. Ở tuổi mới, Puka không chỉ nhận được lời khen về nhan sắc mà còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn. Ảnh: FB Puka

Puka xinh đẹp trong clip mừng sinh nhật. Clip: FB Puka