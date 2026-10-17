[GALLERY] Porsche Mission S trở lại với triết lý siêu xe thể thao thuần chất

Porsche vừa chính thức giới thiệu Mission S - mẫu concept động cơ đặt giữa tại Mỹ. New York. Không chỉ là chiếc xe concept trưng bày mà còn là cái nhìn mới về ngôn ngữ thiết kế của hãng đại diện cho nền tảng super sports car (tạm dịch là siêu xe thể thao) hoàn toàn mới, sẽ nằm trên dòng xe 911 biểu tượng.

Porsche xác nhận, tân binh Mission S không thuộc dòng xe hypercar sản xuất giới hạn - 918 Spyder mà là dòng xe mới sẽ góp mặt trong dải sản phẩm thời gian dài. "Chiếc xe Porsche phải nhận ra được là Porsche ngay từ cái nhìn đầu tiên", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Porsche AG - Tiến sĩ Michael Leiters, nói.

Mission S mang ngôn ngữ thiết kế chung với các mẫu xe thuộc gia đình Porsche. Ngôn ngữ thiết kế của Porsche là mang tính nhất quán, nguyên bản và vượt thời gian, các chi tiết làm tân tiến hơn.Thân xe mang các tỷ lệ đặc trưng như các vòm bánh trước làm nổi lên và thuôn dài như thuỷ lôi, đường mui chạy dài quyến rũ và tỷ lệ chiều rộng và chiều cao đầy ấn tượng.

Cấu trúc bề mặt dạng khối nổi tạo cảm giác thân xe mềm mại nhưng đầy tính khí động học. Đường nét tổng thể của Mission S được tinh giản tối đa với một đường chủ đạo chạy quanh thân, nối liền cụm đèn trước và sau. Phần phía trên tập trung thể hiện sự cơ bắp, trong khi phần bên dưới phô diễn các tính năng kỹ thuật cùng triết lý tối ưu khối lượng.

Đèn pha dạng tròn vòm bánh xe gợi nhớ về 911, nhưng bộ đèn đặt trong hốc hình giọt nước mô phỏng hình ảnh pha đèn của 918 Spyder. Tiếp đến phần mũi xe phẳng giống với 911 GT1, kết hợp cùng đường mui nối liền cánh gió sau mang phong cách 959.

Cửa kính hai bên gợi nhớ 911 nhưng gương chiếu hậu giống với 911 GT1. Kiểu dáng bộ mâm kiểu kinh điển, mô phỏng bàn quay số điện thoại tương đồng với mâm 928. Đuôi xe mang tạo hình 911 GT1 nhưng hiện đại hơn, bộ cánh gió ngang gợi nhớ 959. Bao quanh đuôi quyến rũ là 928 GTS có 2 dải LED thanh mảnh thay cho hộp đèn hậu nối liền.

Ống xả kép đặt dọc tăng tối đa diện tích cánh khuếch tán chủ động dưới gầm trong khi 2 bánh sau có lốp lớn hơn. Quạt gió nằm ở khoang động cơ tri ân 917 tiên phong, hay hốc gió từ mui xe giống 911 GT1. Vì động cơ đặt ở giữa, Porsche giữ được đường "flyline" quen thuộc. Về màu sắc, chiếc xe trưng bày dùng các tông lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua thành công của Porsche.

Nội thất Mission S mang giá trị cốt lõi của xe thể thao, tập trung hoàn toàn vào người lái và trải nghiệm vận hành thuần túy. Lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua kinh điển như 550 Spyder và 356, bảng điều khiển, cửa xe được định hình bởi hai đường chạy dọc tạo cảm giác người lái ngồi sâu bên trong khoang lái.

Cụm 5 đồng hồ tròn đặc trưng của Porsche phía sau vô-lăng sở hữu đồng hồ đo vòng tua máy dạng kim cơ học ở trung tâm, kết hợp màn hình hiển thị phía sau. Các chi tiết hoài cổ khác gồm vị trí cắm khóa, các nút điều khiển dạng lẫy kéo-đẩy trên bảng điều khiển và bộ đồng hồ đo thời gian Sport Chrono tái thiết kế.

Tổng thể nội thất Mission S giống với 911 classic. Porsche loại bỏ màn hình trung tâm cố định và màn hình bên ghế phụ. Thay vào đó, xe trang bị hệ thống giá đỡ điện thoại tích hợp công nghệ MagSafe có thể giấu đi hoặc mở bật lên tuỳ thích.

Tổng thể nội thất Mission S giống với 911 classic. Porsche loại bỏ màn hình trung tâm cố định và màn hình bên ghế phụ. Thay vào đó, xe trang bị hệ thống giá đỡ điện thoại tích hợp công nghệ MagSafe có thể giấu đi hoặc mở bật lên tuỳ thích.

Porsche không công bố bất kỳ thông số động cơ hay hiệu năng. Tuy vậy, tại buổi ra mắt, Leiters cho biết nền tảng mới riêng của Porsche, có thể dùng động cơ đốt trong thuần túy, hybrid hoặc plug-in hybrid, đồng thời hỗ trợ cả hộp số sàn lẫn hộp số tự động kiểu PDK.

Khi xuất hiện trong sự kiện chiếc xe phát ra âm thanh khá giống động cơ boxer. Chính xác Mission S dùng động cơ gì vẫn là câu hỏi, đáp án sẽ có trong 4-5 năm tới. Nhưng có một điều chắc chắn là với các tiêu chuẩn khí thải ngày càng siết chặt, người đam mê cũng không nên quá kỳ vọng rằng Mission S sẽ chỉ được trang bị động cơ đốt trong thuần tuý.

Video: Giới thiệu siêu xe thể thao Porsche Mission S mới.