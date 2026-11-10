[GALLERY] Piaggio Beverly 2027 nâng cấp mới, thêm màn hình 'siêu to khổng lồ'

Mẫu xe tay ga bánh lớn Piaggio Beverly 2027 mới đây đã có thêm bản nâng cấp toàn diện hơn. Ra mắt lần đầu vào năm 2001 với hơn nửa triệu xe tiêu thụ tại hơn 50 quốc gia, dòng xe này mang lại khả năng điều khiển linh hoạt như môtô.

Về ngoại hình, Piaggio Beverly phiên bản 2027 làm mới thiết kế với cụm đèn pha và đèn xi-nhan LED toàn phần đi kèm viền đen, phần cà vạt ở yếm xe hiện đại hơn cùng bộ mâm xe thiết kế thể thao và nhẹ hơn giúp cải thiện khả năng xử lý.

Xe trang bị cụm đồng hồ màu TFT 6.88 inch lớn hơn, có cảm biến ánh sáng giúp hiển thị rõ trong mọi điều kiện và hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Tính thực dụng còn được nâng cao nhờ tay dắt phía sau tích hợp sẵn ngàm gắn thùng đồ không cần thêm tấm đế, cùng kính chắn gió trong suốt trang bị tiêu chuẩn trên bản Beverly 310.

Piaggio cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm bản 310 hpe công suất 27,7 mã lực và bản 400 hpe công suất 36 mã lực, chia thành 2 biến thể Beverly và Beverly S.

Phiên bản tiêu chuẩn Beverly 2027 có các màu Bianco Luna và Grigio Grafite kết hợp yên xe nâu sẫm, yếm trong màu nâu cùng các chi tiết hoàn thiện màu xám satin.

Các trang bị tiện ích cốt lõi tiếp tục được duy trì bao gồm yên mở bằng điện hoặc điều khiển từ xa với khoang chứa đồ đủ chỗ cho mũ bảo hiểm cả đầu, bình xăng đặt ở trung tâm khung xe cho phép đổ xăng mà không cần xuống xe...

Ngoài ra, Beverly 2027 còn có hệ thống khóa thông minh keyless, cổng sạc USB-C ở ngăn chứa đồ yếm trước và nền tảng đa phương tiện Piaggio MIA tích hợp dẫn đường dạng biểu đồ trên màn hình TFT (tiêu chuẩn trên bản 400).

Phiên bản thể thao Beverly S sở hữu các màu Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis và Verde Minerale với yên và yếm trong màu đen, mâm xe và tay dắt màu đen bóng cùng điểm nhấn màu xanh. Hiện mức giá xe chưa công bố.

Video: Xem cả dàn xe Piagio mới tại triển lãm EICMA 2026.