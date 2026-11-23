Những ngày đầu đông, tiết trời Hà Nội se lạnh khiến nhịp sống trên phố Hàng Mã thêm phần rộn ràng. Dọc hai bên phố, các cửa hàng đồng loạt "lên đồ" với gam màu đỏ - xanh - vàng đặc trưng của mùa Giáng sinh, biến con phố cổ thành không gian lễ hội bắt mắt.

Không chỉ là nơi mua sắm đồ trang trí, Hàng Mã những ngày gió lạnh đầu mùa còn là tọa độ dạo chơi, chụp ảnh được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Nhiều người dừng chân ghi lại khoảnh khắc bên các tiểu cảnh lung linh, đặc biệt là khu vực Bích Decor số 78 Hàng Mã với cách trang trí nổi bật và mô hình tuần lộc lớn trên mặt tiền 3 tầng nhà.

Nhiều cửa hàng khác cũng rực rỡ sắc màu Giáng sinh với dải thông, nơ lớn và các mô hình trang trí nổi bật giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Những chiếc nơ đỏ cỡ lớn cùng dây treo kẹo gậy, chuông và tiểu cảnh Noel tạo điểm nhấn nổi bật phía trước cửa hàng.

Tranh thủ những ngày cuối tuần, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã "lên đồ" check-in sớm tại phố hàng Mã.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng áp dụng thu phí nếu du khách có nhu cầu chụp ảnh khi sử dụng máy ảnh. Khách hàng sẽ không bị phụ thu khi chụp ảnh nếu mua một món đồ nhỏ của cửa hàng.

Nguyễn Minh Anh (21 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) chia sẻ: "Mỗi khi thấy gió lạnh đầu mùa về và Hàng Mã lên đèn, mình lại thấy không khí Giáng sinh đến rất gần. Các món đồ trang trí nhỏ xinh năm nay nhìn khá bắt mắt nên đi dạo cùng bạn bè chụp ảnh và chọn vài món quà nhỏ rất vui."

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như cây thông Noel, các tiểu thương cũng cập nhật thêm nhiều mẫu mã mới, bắt mắt và chú trọng các món đồ trang trí nhỏ gọn phù hợp thị hiếu giới trẻ.

Theo ghi nhận và chia sẻ của các chủ cửa hàng, mặt bằng giá năm nay nhìn chung giữ ổn định, không biến động lớn.

Không gian trưng bày dày đặc đồ trang trí Noel từ cây thông, vòng nguyệt quế, khinh khí cầu, hộp quà đến các món decor mini.

Chủ một cửa hàng kinh doanh đồ Noel trên phố Hàng Mã cho biết: "Giá cả đồ trang trí Giáng sinh năm nay gần như giữ nguyên so với mọi năm để khách dễ mua sắm. Chúng tôi vẫn duy trì các sản phẩm quen thuộc như cây thông Noel, đồng thời cập nhật thêm nhiều mẫu mới bắt mắt và các món đồ nhỏ gọn được giới trẻ ưa chuộng khi gió lạnh đầu mùa về."

Theo khảo sát, những món quen thuộc như bờm Noel có mức giá mềm nhất, dao động từ 15.000 – 40.000 đồng/cái, đa dạng tạo hình như sừng tuần lộc, cây thông, ông già Noel hay nấm đỏ trắng rất được giới trẻ ưa chuộng khi dạo phố chụp ảnh.

Quả trang trí cây thông được đóng gói tiện lợi và bán với mức giá phổ biến từ 25.000 – 80.000 đồng/hộp 6 quả, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và họa tiết. Gấu bông, cầu tuyết và đồ trang trí mini nằm trong khoảng 50.000 – 250.000 đồng/sản phẩm, gồm nhiều mẫu tiểu cảnh để bàn, tượng nhỏ, hộp nhạc và thú bông Giáng sinh phù hợp làm quà tặng hoặc trang trí không gian nhỏ.

Trong khi đó, vòng nguyệt quế dao động từ 100.000 – 500.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ và độ cầu kỳ của phụ kiện đi kèm như nơ nhung, quả châu, quả thông hay chuông trang trí.

Cây thông Noel (loại cao 1m) có giá từ 200.000 – 700.000 đồng/cây, mức chênh lệch phụ thuộc vào chất liệu tán lá (thông thường hay phủ tuyết) cũng như lượng phụ kiện trang trí đi kèm

Với sắc màu rực rỡ, mẫu mã phong phú cùng mức giá ổn định, phố Hàng Mã những ngày gió lạnh đầu mùa tiếp tục mang đến không khí lễ hội ấm áp, rộn ràng giữa lòng Thủ đô, mở đầu cho một mùa Giáng sinh an lành đang tới gần.

Cùng với đó, ở một số góc phố, sắc đỏ - vàng của những chiếc lồng đèn giấy truyền thống vẫn được bày bán, nhắc nhở về những lễ hội cổ truyền khác của người Việt.

Video: Không khí Noel tràn ngập trên phố Hàng Mã