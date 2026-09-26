[GALLERY] Phanh Lee khoe sắc vóc ở tuổi 36

Trong những bức ảnh mới đăng tải, Phanh Lee thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một buổi ăn uống, hẹn hò cùng ông xã. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy hai dây màu đen với thiết kế cổ sâu, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và phong cách nữ tính. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Mái tóc thẳng buông dài kết hợp cùng cách trang điểm nhẹ nhàng giúp Phanh Lee khoe trọn vẻ trẻ trung. Thần thái rạng rỡ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Ở tuổi 36 và đã là mẹ của hai con, Phanh Lee vẫn duy trì vóc dáng gọn gàng cùng gu thời trang sành điệu. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Nhiều khán giả ví Phanh Lee như một “nàng thơ” sở hữu nhan sắc dường như ít bị ảnh hưởng bởi thời gian. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Nữ diễn viên từng trải qua hai lần sinh nở nhưng đã dần lấy lại vóc dáng. Phanh Lee từng chia sẻ cô đã giảm được cân sau khi sinh con thứ hai, dù để trở lại hoàn toàn như thời con gái vẫn là một hành trình không dễ dàng. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Theo những chia sẻ của Phanh Lee, việc giảm cân được cô thực hiện theo hướng khoa học kết hợp với quá trình tập luyện kiên trì. Nhờ vậy, vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng săn chắc và cân đối hơn. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Không chỉ chú trọng vóc dáng, Phanh Lee còn ghi điểm nhờ phong cách thời trang ngày càng tinh tế. Những thiết kế đơn giản nhưng có điểm nhấn giúp cô tôn lên nét đẹp nữ tính mà vẫn giữ được vẻ sang trọng. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam, Lê Phương Anh (Phanh Lee) tạm gác lại công việc nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô lần lượt đón hai con là Sochu và Sake vào năm 2022 và 2023. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống của Phanh Lee vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt là hình ảnh cô ngày càng rạng rỡ sau hai lần sinh nở thường nhận về nhiều phản hồi tích cực. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Ở tuổi 36, Phanh Lee đang cho thấy hình ảnh một người phụ nữ vừa tận hưởng cuộc sống gia đình vừa chăm chút cho bản thân. Vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung cùng phong cách thời trang nổi bật giúp cô tiếp tục giữ sức hút trong mắt người hâm mộ. Ảnh: FB Phương Anh Lê

Phanh Lee khoe thần thái ở hồ bơi. Clip: FB Phương Anh Lê